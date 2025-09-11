 Raddoppio Fs, si è riunito il tavolo tecnico: "Opera che si integrerà con il Ponte sullo Stretto"

giovedì 11 Settembre 2025 - 07:30

Primo incontro a Palermo sulle modifiche al progetto relative alla stazione di Taormina e interconnessione con Letojanni

PALERMO – Primo incontro oggi a Palazzo d’Orléans per il tavolo tecnico permanente istituito, lo scorso 16 giugno alla presidenza della Regione siciliana, per ottimizzare il progetto del raddoppio ferroviario della tratta Catania-Messina, stazione di Taormina e interconnessione con Letojanni. All’incontro erano presenti il dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina, il dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture Salvatore Lizzio, il sindaco di Taormina Cateno De Luca, il commissario di governo per l’opera Filippo Palazzo, i rappresentanti di Rfi e Italferr. La riunione è stata coordinata da Simona Vicari, esperta per le infrastrutture del presidente della Regione.

Schifani: “Progetto che si integrerà col Ponte sullo Stretto”

“Continuiamo a seguire con attenzione questo progetto – dice il presidente Renato Schifani – che garantirà sicuramente importanti benefici al territorio e che si integrerà con la grande infrastruttura del Ponte sullo Stretto. L’obiettivo è fare in modo che chi vive o chi arriva in Sicilia possa fruire di trasporti veloci, efficienti e frequenti, soprattutto in una zona ad altissima vocazione turistica come quella di Taormina. Parallelamente, non possiamo trascurare l’impatto che questi lavori avranno sulle aree interessate e per questo puntiamo molto sul dialogo e sul confronto tra Regione, istituzioni locali e rappresentanti di Rfi”.

Le problematica discusse

Tra le problematiche affrontate dal tavolo tecnico, le ripercussioni dei lavori sull’assetto del comprensorio, il collegamento diretto al centro storico di Taormina dalla stazione ferroviaria interrata, soluzioni alternative all’interconnessione con la stazione di Letojanni, il collegamento viabile tra la stazione di Trappitello e il centro di Taormina, il collegamento stabile tra l’aeroporto di Catania e la stazione ferroviaria di Fontanarossa.

De Luca: “Proposte delle migliorie”

“Voglio ringraziare il presidente della Regione – afferma il sindaco di Taormina Cateno De Luca – perché attraverso l’istituzione di questo tavolo permanente ha consentito ai territori di poter evidenziare le criticità originarie che c’erano in questa progettualità, ma soprattutto di proporre delle migliorie che consentano di ottenere un impatto mitigativo e una possibile modifica del progetto ancora più funzionale rispetto alla previsione originaria. Questo consentirà anche di poter collegare meglio l’aeroporto di Catania con la stazione di Taormina e con la città di Messina, quindi una revisione complessiva che renderà ancora più razionale ed efficace l’intervento”.

