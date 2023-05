Raddoppio Messina - Catania. Arriva la tbm per scavare le gallerie Taormina, Sciglio e Scaletta - Tempostretto

Possono scavare sia con pressione terrestre in terreni non compatti sia in modalità aperta nelle rocce

Ha ottenuto il test di accettazione della fabbrica in Cina. Ora la tbm (tunnel boring machine, testa rotante di perforazione), dopo essere stata smantellata, partirà per l’Italia per raggiungere uno dei cantieri ferroviari ad alta capacità Messina-Catania.

E’ una delle tre tbm gemelle che si impegneranno a scavare i tunnel Scaletta, Sciglio e Taormina, del lotto Giampilieri-Taormina.

Oltre ad essere capaci di ridurre le emissioni durante lo scavo dei tunnel, sono anche del tipo doppia modalità, che significa poter scavare sia con pressione terrestre in terreni non compatti sia in modalità aperta nelle rocce.

Quali sono le caratteristiche principali di questo capolavoro tecnologico? Estrazione continua: la tbm durante lo scavo può già posizionare i segmenti di cemento che allineeranno il tunnel; Crociera Eko: i parametri di scavo sono regolati automaticamente dalla tbm per raggiungere il livello di penetrazione richiesto; Gestione automatica delle utenze: per massimizzare il risparmio energetico, la tbm è dotata di un software specifico per controllare l’utilizzo di motori e servizi elettrici; Maggiore qualità di potenza: regolazione e correzione della tbm attraverso l’adozione di componenti specifici.