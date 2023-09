Raddoppio Messina - Catania, dalla Cina la tbm per le gallerie Forza d'Agrò e Letojanni - Tempostretto

La testa rotante di perforazione è in fase di collaudo

La seconda Green Tbm (Tunnel boring machine, testa rotante di perforazione) che sarà impegnata nel lotto Giampilieri-Fiumefreddo dell’alta capacità ferroviaria Messina-Catania si prepara a raggiungere l’Italia.

Una volta superati i collaudi in fabbrica, attualmente in corso in Cina, la Tbm arriverà in cantiere dove affronterà gli scavi delle gallerie Forza D’Agrò e Letojanni.

Le due gallerie, di lunghezza rispettivamente 2500 e 3900 metri, sono separate dal viadotto Fondaco Parrino sul quale avverrà il transito della Tbm con operazioni di montaggio e smontaggio parziali.

Già all’opera, invece, un’altra tbm, quella per le gallerie Taormina, Sciglio e Scaletta.