“Ragazzini lanciano sassi dal tetto dell’ex Margherita” VIDEO

Il video di un lettore e i consigli della polizia

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ieri mattina ho fatto la ripresa di alcuni ragazzini che pericolosamente salivano sul tetto dell’ex ospedale Margherita e lanciavano sassi dall’alto”.

La polizia, da noi contattata, raccomanda di rivolgersi al 112 subito, in queste situazioni, oltre a fare la ripresa. L’episodio, forse non il primo, è stato pure segnalato al presidente della V Municipalità, Raffaele Verso. Quest’ultimo lancia un appelllo alle istituzioni, in primis la Regione, affinché si prenda cura di questa struttura, preda d’incendi e in stato d’abbandono.

Da anni il nostro giornale ha a cuore le sorti dell’ex “Margherita” e di recente ha rilanciato il tema. In particolare, diventa importante che la Regione siciliana non perda altro tempo e che finalmente si realizzi il progetto della Cittadella della cultura. Non bisogna arrendersi a questa paralisi.

