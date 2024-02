Il video di una cittadina. Aggiiornamento: la situazione è rientrata

MESSINA – C’è stato un incendio, seppure non di grandi dimensioni, all’ex ospedale Margherita. In un video di una cittadina, le immagini, nel pomeriggio. Non è la prima volta che la struttura in gran parte abbandonata va a fuoco.

Il fumo proviene dalla parte alta.

Aggiornamento: la situazione è rientrata, dopo che alcuni rifiuti, probabilmente, sono andati a fuoco.