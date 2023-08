Ragusa, trovato senza vita corpo del disperso a Scoglitti - Tempostretto

A individuarlo sono stati i sommozzatori dei VdF di Reggio Calabria

Questa mattina durante le ricerche effettuate dai sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Reggio Calabria è stato avvistato il corpo senza vita del disperso. Il corpo è stato rinvenuto a circa 200 metri dalla battigia, nella zona di riviera di ponente.



Il ragazzo era stato dato per disperso intorno alle 17.30 di ieri. Gli specialisti dei Vigili del fuoco lo hanno quindi recuperato e consegnato alle Forze dell’ordine per avviare le procedure per il trasferimento della salma all’obitorio.