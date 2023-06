Rally dei Nebrodi, svelati i nomi dei protagonisti. Sabato il via - Tempostretto

Al via della 23ª edizione ci saranno Pollara-Messina che puntano al tris. Si gareggia nel finesettimana 10-11 giugno

Il 23° Rally dei Nebrodi, che sarà valido anche come seconda prova del Campionato Siciliano per auto moderne e storiche, si preannuncia emozionante e spettacolare grazie all’alto livello degli equipaggi in gara. La gara prenderà il via domani, sabato 10 giugno, e si concluderà domenica 11 giugno sulle strade di Sant’Angelo di Brolo, interessanto anche i comuni di Raccuja e Piraino.

Con il numero 1 sulle fiancate della Skoda Fabia, reduci dal successo alla Targa Florio Crz, partiranno Marco Pollara e Maurizio Messina. Il driver palermitano di Prizzi, dopo i successi delle precedenti edizioni punta al Tris coadiuvato alle note dall’esperto navigatore peloritano nella gara organizzata dalla Cst Sport scuderia di cui porta i colori.

Subito dopo a scendere dal palco di Sant’Angelo di Brolo saranno sulla seconda delle Skoda al via i beniamini di casa Carmelo Galipò e Tino Pintaudi poi, e questa è la sorpresa, Alessandro Casella con Isabella Gualtieri per la prima volta sulla 4 ruote motrici boema. Per il campione italiano Junior 2022, originario di Piraino, una importante opportunità di esprimersi ai massimi livelli davanti al pubblico di casa A chiudere il poker delle Skoda i pattesi Nunzio e Giuseppe Longo già quarti assoluti nell’edizione 2022.

Gli altri sfidanti per il Rally dei Nebrodi

Sempre in gruppo R2CN ma con le meno evolute vetture di gruppo N ci saranno Maurizio Rizzo e Massimo D’Angelo con la Citroen DS 3 di classe N5 e gli agrigentini Maurizio Craparo e Maurizio Lo verme con la Mitsubishi Evo9 di N 4. Chance da podio, come è avvenuto al Targa Florio Crz, per Maurizio Mirabile e Calogero Calderone, anche loro agrigentini con la spettacolare Alpine A 100 RGT.

Tre gli equipaggi con le Renault Clio Super 1600 uniche vetture di Gruppo R3CN: Giuseppe Gianfilippo con alle note Sergio Raccuia, Luca Ferro con Roberto Interdonato e il tre volte campione Italiano Giuseppe Princiotto che passa al volante ed avrà a fianco Gaetano Caputo, entrambi navigatori di provata esperienza. Tre anche le Clio di classe R3 con in evidenza Domenico Morreale e Carmelo Scolaro.

Gli equipaggi con altre vetture

Saranno 15 gli equipaggi a sfidarsi con le Peugeot 208 rally 4 di gruppo R4CN , 6 dei quali con le versioni GT line fra cui i vincitori di classe dello scorso anno, il cefaludese Antonio Damiani con Filippo Saja e l’esperto gioiosano Carmelo Molica Franco con la laziale Carmen Grandi. Con la versione VTI della “francesina” fra gli altri il palermitano di San Giuseppe Iato Rosario Cannino con Giuseppe Buscemi, Marcello Rizzo con Antonino Pittella vincitori assoluti lo scorso anno su Skoda del rally del Tirreno.

Sempre in gruppo R4CN in A7 con le Renault Clio Williams si sfidano Nazareno Pellitteri con Michele Lo Monaco e Angelo Sturiale con Giulia Gentile, In A 6 con le Citroen Saxò Paolino Fragale con Agata Triolo e Antonino Armaleo con Paolo Guttadauro , mentre su Peugeot 106 saranno il veterano Carlo Stassi con Massimiliano Migliore. Completano l’affollato gruppo 4 Peugeot 106 in versione Kit

Tanti i nomi noti anche in gruppo R5CN e nello specifico: in A5 spiccano i mussomelesi Michele Antinoro e Amedeo Lo Destro su Peugeot 106, in Racing Start Jerry Mingoia con Mauro de Luca su Renault Twingo e in N2 Paolo Celi con Francesca Pino anche loro su Peugeot 106.

Di livello anche gli equipaggi dell’Historic Rally fra cui a guidare il plotoncino saranno Marco Savioli col nipote Gianluca su Porsche 911 rs di 2° Raggruppamento. Nel 3° spiccano Giovanni Modica con Salvatore Giglio su un’ altra Porsche 9111 Carrera e Mario Avara insieme a Giancarlo Cilia con la Kadett GSI 16v e Giuseppe Savoca con la Francesco la Franca su Fiat Ritmo 75. In 4° raggruppamento in evidenza le Renault 5 GT Turbo fra cui Maurizio e Desirè Calabria e con la Delta Integrale 16 V l’equipaggio Targa Racing Club composta da Walter Ansorge e l’esperto Maurizio Marin.

