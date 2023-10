Rally del Lazio, Sturiale-Gentile trionfano nella classe A7 aggiudicandosi la Aci rally cup - Tempostretto

L’equipaggio Phoenix di Santa Teresa Riva è arrivato a Cassino dopo essere stato protagonista nella gare siciliane per la categoria

S. TERESA – Angelo Sturiale e Giulia Gentile su Renault Clio Williams hanno vinto la classe A7 al Rally del Lazio e si sono aggiudicati la ACI Rally Cup, alla finale nazionale. Un successo colto nella appassionante competizione tra i finalisti arrivati da tutte le parti d’Italia alla gara laziale. L’equipaggio Phoenix di Santa Teresa Riva è arrivato a Cassino dopo essere stato protagonista nella gare siciliane per la categoria. Gli alfieri del Team Automobilistico Phoenix si sono trovati in una classe numerosa ed in mezzo ad una concorrenza accreditata in arrivo da ogni parte d’Italia.

Sturiale e Gentile hanno iniziato la gara con una fase di studio, sebbene sempre nelle posizioni di vertice, poi l’esperto equipaggio ha sferrato l’attacco sulla PS 4 guadagnando la testa della classe. Da quel momento con tenacia e determinazione il duo Phoenix ha allungato al comando della categoria, chiudendo con un ritmo sempre più predominante ed un vantaggio di oltre 50 secondi sui diretti inseguitori. Per l’equipaggio vincitore della RC4/ A7, come per tutti i finalisti impegnati a Cassino, sono giunte immediate le congratulazioni della Delegazione ACI Sport Sicilia.

Chiusa anzi tempo, in vista del traguardo, la gara di Paolino Fragale con Agatina Triolo su Citroen Saxo VTS, una competizione difficile per l’altro equipaggio finalista di Santa Teresa Riva. Un week end difficile di cui rimane esperienza e certezza di essere tra i migliori protagonisti siciliani. La stagione non si è ancora chiusa e già Phoenix ed i suoi equipaggi sono al lavoro per pianificare i programmi sportivi 2024.