Rally di Natale, partenza e arrivo a Taormina. Aperte le iscrizioni - Tempostretto

Start e traguardo nella Perla della Jonio, per la gara di New Turbomark Rally Team che avrà luogo il 10 e 11 dicembre

TAORMINA – Si avvicina a grandi passi il Rally di Natale a Taormina e cresce l’attesa in Sicilia ed in

particolare in provincia di Messina per l’appuntamento che il 10 e 11 dicembre riporterà le auto da gara in un territorio ad alta vocazione automobilistica. Sarà possibile iscriversi dal 10 novembre al 5 dicembre. Lo shakedown stabilirà l’ordine di partenza sulla scia delle gare dell’europeo.

Una gara “sperimentale” proprio per le novità e le idee che l’organizzazione ha sviluppato e per le quali trova l’approvazione della Delegazione Aci Sport Sicilia. Definiti tutti i particolari per sottolineare con il ritorno dell’evento, i 10 anni da quando New Turbomark Rally Team ha ripreso le redini di una gara dal brillante ed esaltante passato sportivo ed anche dallo spiccato coinvolgimento dei luoghi interessati.

Gli organizzatori hanno come sempre trovato intensa interazione con un territorio ad alta vocazione automobilistica e con una spiccata e tradizionale passione per i rally. Costruttivo, concreto e propositivo il dialogo con i primi cittadini dei comuni del comprensorio, tutti favorevoli verso la condivisione di valori sportivi portati dal rally e sulla capacità promozionale della gara e dello spettacolo agonistico.

Programma e percorso

La competizione avrà validità anche per il Pirelli Regional Trohpy, il concorso in partnership con il marchio milanese famoso nelle massime serie motoristiche, che mette in palio due pneumatici per i vincitori della classifica assoluta, 2 Ruote Motrici, R2, Rally4, Rally4 aspirate e Rally5.

Partenza ed arrivo a Taormina, oltre ad un suggestivo percorso in città stabilito con il sindaco Mario Bolognari e l’Assessore alla viabilità Graziella Longo; centro servizi e parco assistenza a Santa Teresa Riva centro balneare di cui è sindaco l’appassionato Danilo Lo Giudice, poi le novità legate al percorso di gara che riporteranno i concorrenti su strade particolarmente spettacolari della riviera jonica messinese fino anche a lambire Savoca, caratteristico centro dell’entroterra con cui si è scaturito un’immediata collaborazione grazie alla sensibilità del sindaco Massimo Stracuzzi.