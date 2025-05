Rally e Slalom, poker di appuntamenti per la Ro Racing nel fine settimana

I piloti della scuderia siciliana impegnati al Rally Due Valli, Rally dei nebrodi, Valsugana Historic Rally e Slalom Sant'Andrea di Bonagia

La scuderia RO racing sarà impegnata in gare blasonate, questo fine settimana. Il 43° Rally Due Valli, giro di boa del Campionato Italiano Assoluto Rally, che ha già preso il via a Verona, vede ai nastri di partenza Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, a bordo di una Lancia Ypsilon Rally 4. Il pilota toscano, attualmente secondo del campionato riservato alle vetture a due ruote motrici, proverà ad agguantare la vetta che dista soltanto mezzo punto. Pronto a ribadire la sua leadership, nella classifica riservata agli Under 25 della Toyota Yaris Cup, è invece il campano Giovanni Dello Russo che ha al suo fianco, a bordo della Yaris Gr R1, l’esperto Nicolò Lazzarini. Primato in classifica della Suzuki Rally Cup 1.0 da difendere per il giovane talento ligure Andrea La Cola che divide l’abitacolo della sua piccola vettura nipponica con Antonello Moncada.

In Sicilia, nell’edizione delle nozze d’argento del Rally dei Nebrodi, valido per la Coppa Rally di Nona Zona, saranno al via Renato Di Miceli con Antonio Marchica, con una Toyota Yaris GR Cup, Vincenzo Raccuia e Francesco La Mancusa, con una Peugeot 208 Rally4, il campione di zona Under 25 in carica Jerry Mingoia con Salvatore Giglio, su una Peugeot 208 R2B e i fratelli Alessio e Cono Merenda con una Peugeot 208 R2B.

Trasferta trentina per i siciliani Oscar Margiotta e Alessandro Catania che, a bordo di una Opel Kadett GTE del Terzo Raggruppamento, affronteranno il 13° Valsugana Historic Rally, valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche. In Sicilia al 18° Slalom Sant’Andrea di Bonagia, in provincia di Trapani, Salvatore Arresta su Radical Prosport Suzuki 1400 e Giuseppe Giametta su una Gloria Suzuki B5, nutrono ambizioni di successo. Lotterà per un posto sul podio anche Antonio Di Matteo con la sua Gloria C 8 Suzuki. Tra le piccoline pronto a cercare di far bene ci sarà, a bordo di una Peugeot 106 N1600, Francesco Benenati.