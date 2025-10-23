Rampe Giostra – Annunziata, tutto fermo. “Stiamo per pubblicare la gara”

Lo dice il provveditore opere pubbliche, Floriano Siniscalco. Il consigliere comunale Russo sollecita il vicesindaco Mondello

MESSINA – “Stiamo per pubblicare la gara d’appalto”. Così il provveditore alle opere pubbliche di Sicilia e Calabria, Floriano Siniscalco, in merito all’adeguamento delle rampe Giostra – Annunziata, collaudate nel lontano 2009 e mai aperte per difetti di costruzione.

Il consigliere comunale Alessandro Russo scrive al vicesindaco Salvatore Mondello, ricordando che a “gennaio 2025 il Provveditorato comunicava che il progetto era stato ultimato” e in breve sarebbe stato approvato.

Ma ad oggi “non risulta alcuna novità rispetto all’avanzamento dell’iter realizzativo previsto: non essendo stato bandito l’appalto e non avendo il Provveditorato comunicato ulteriori ufficiali informazioni circa la realizzazione dell’opera”.

Russo vuole “conoscere lo stato di avanzamento dell’opera, vista la oggettiva utilità ai fini della mobilità cittadina e dello snellimento dei carichi di traffico che gravano sull’asse del viale Giostra e della zona Nord della città”.

In particolare, “se il Provveditorato stia procedendo con l’iter di affidamento della gara di appalto, se siano emersi dei rallentamenti di procedimento che hanno comportato un tale allungamento dei tempi o ogni altra utile informazione”.

