Messina, arriva il sistema Guardium: in campo l’intelligenza artificiale contro le doppie file

L'assessore Cicala e il comandante Giardina: "L'obiettivo resta prevenire la sosta selvaggia". Come funzionerà e da quando sarà attivo
MESSINA – Messina combatterà la sosta selvaggia, le doppie file e le irregolarità sull’uso delle automobili, come problemi legati alle assicurazioni, con il sistema Guardium. Si tratta di un nuovo strumento che l’amministrazione comunale metterà in campo a breve e che si basa sull’intelligenza artificiale. Sarà di fatto un sistema “visibile” e facilmente installabile sulle vetture della polizia municipale, capace di scattare foto simultaneamente e di multare le auto riconosciute come “incustodite” e parcheggiate in maniera non conforme alle regole.
Cicala: “Guardium funziona anche al buio e di notte”
L’assessore Roberto Cicala, intervenuto in prima commissione consiliare su invito di Salvatore Papa, insieme al comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina, ha spiegato: “Il Guardium è un sistema per il rilevamento di soste irregolari e infrazioni delle auto. Il sistema è in grado di rilevare anche se le vetture non sono in regola con le assicurazioni. Sarà affiancato al sistema precedente. I vantaggi? La tecnologia ci permette di installarlo su qualsiasi mezzo, intanto. Si collega al tettuccio dell’auto e la calibrazione è automatica. Inoltre funziona anche con il buio, dopo il tramonto, mentre quello precedente non funzionava se non con la luce. È stato finanziato con i proventi delle multe e funziona con cloud”. Inoltre, queste sanzioni con il sistema Guardium partono in automatico, mentre precedentemente serviva la verifica degli allarmi da parte di un operatore.
“Guardium un deterrente, l’obiettivo è prevenire”
Cicala ha proseguito: “Un esempio. Se un’auto passa con il rosso serve una verifica fisica dell’operatore perché magari qualcuno si è dovuto spostare per fare passare una vettura di soccorso. Il Guardium ha un sistema di intelligenza artificiale che capisce con accuratezza del 97% se si tratta di doppia fila e di auto incustodite, cioè senza nessuno a bordo. È in casi così che partirà in automatico la sanzione grazie alle tre foto simultanee che mostreranno l’auto davanti, dietro e all’interno dell’abitacolo”. L’assessore ha spiegato che la “doppia fila deve essere sanzionata soprattutto nelle strade a scorrimento veloce. Penso al Boccetta, al Corso Cavour, alla Tommaso Cannizzaro e a tutte quelle vie in cui si creano dei colli di bottiglia per cui si generano rallentamenti. Guardium sarà un deterrente importante, ma l’obiettivo è quello di prevenire “.
Il costo sarà di 36mila euro per tutti i 3 anni di noleggio
Per questo il calendario degli spostamenti del sistema sarà sempre pubblicato sul portale del Comune ed è anche “molto più visibile del sistema precedente”. Qualora ci siano gli autisti a bordo delle auto in doppia fila o parcheggiate in maniera impropria (sulle strisce, sotto ai semafori, ecc), gli agenti di polizia municipale dovranno scendere immediatamente e contestare la sanzione fisicamente. Guardium costerà per 36 mesi circa mille euro al mese, a noleggio, compresa l’assistenza. Una spesa complessiva di circa 36mila euro. Ci sarà una prima fase di test che partirà a breve e durerà circa 20 giorni.
Giardina: “I 122 vigili saranno tutti in strada”
Il comandante Giardina ha invece ringraziato i consiglieri, “sentinelle della città”, e l’amministrazione perché “questo sistema ci darà uno strumento importante per arrivare a una città più vivibile. Guardium usa l’intelligenza artificiale e ci aiuterà molto. Ma non sarà una repressione brutale, sarà giusta e rivolta a chi non rispetta le regole e blocca le altre auto, le ambulanze, i mezzi di soccorso. Non sono situazioni possibili quelle su Corso Cavour, Tommaso Cannizzaro, via La Farina e tutte le altre. Vi assicuro che i nuovi 122 vigili saranno tutti in strada a presidiare. Serve prevenzione e quando ancora non rispettano le regole serve la repressione giusta. A questo aggiungiamo la presenza sul territorio, con l’obiettivo di avere strade più sicure e vivibili”.
Progresso 0 regresso 2 partita persa per voi!!!
Complimenti bellissima idea per continuare a spennare i messinesi e’piu facile fare multe che cercare di fare parcheggi bravi parcheggiate voi al centro trovate parcheggio spiegate come fare se non volete farci usare l’auto basta dirlo ormai basta poco per distruggere quel poco che è rimasto complimenti ancora.
Soldi spesi bene, finalmente si comincia a rieducare!
Confrontato ad una città privata di parcheggi e con un’organizzazione degli stalli che induce all’infrazione, che dire un colpo di genio , una città sempre più a misura di nullafacente
L’obiettivo primario rimane l’incasso di euro più si incassa meglio è per il Comune, del resto con tutti questi assessori della provincia il messinese è il nemico numero uno coordinati da un altro messinese il Sindaco, ma non avete paura come si avvicinano le elezioni comunali il vero messinese o rimane a casa o non vi vota, dai tempo al tempo cosi ognuno ritorna nella propria gabbia di lavoro.
Non è come molti asseriscono che le doppie file sono causate dalla mancanza di parcheggi. È esclusivamente una questione di pessima abitudine. Basta percorrere la via Cesare Battisti o la via La Farina. E ci sono sicuramente altre zone ben note alla municipale per cui non era il caso di spendere questi soldi piuttosto era sufficiente inviare chi in fondo è stato assunto per questo e farsi due passi a piedi come si faceva una volta
Hanno ristretto o chiuso le strade, hanno autorizzato gazebo al posto di posteggi ed invece di aiutare il cittadino lo trattano da bancomat
La doppia fila è comunque ingiustificabile e in città è prassi comune e consolidata. La gente mette la macchina anche nelle rotatorie ( vedi viale Europa) e non credo sia sintomo di mancanza di parcheggio ma di semplice maleducazione e allergia alle regole del vivere comune.ben vengano Eye scout e guardium. Se li ripagheranno in una settimana.
In pratica ci stanno dicendo che almeno 36.000€ in multe le dovranno ricavare, altrimenti non si ripagano i prossimi 36 mesi, ma sicuramente ne faranno molte di più. In ogni caso sarebbe bastato anche mettere dei vigili in presidio (date anche le nuove assunzioni) nei luoghi in cui si creano ingorghi, in modo da “intimorire” il parcheggiatore in seconda fila, senza ricorrere a multe automatiche. Non capisco quale sia la difficoltà.
1000 EURO AL MESE +GLI AGENTI DEVONO SCENDERE IMMEDIATAMENTE A SANZIONARE🤔E SCUSATE , ALLORA PERCHE DOVETE SPRECARE 1000 EURO AL MESE SE CI VUOLE PURE L’ AGENTE A SANZIONARE????? BASTONO LE PATTUGLIE CHE GIRANO E SANZIONANO, VISTO CHE TRA L’ALTRO, GIÀ AVETE UN GUARDIUM,MA CHE NON FUNZIONA DI SERA…..AVETE VOGLIA DI USCIRE SEMPRE 💰 , MA NON AVETE VOGLIA DI USCIRE CON LE MACCHINE,CON LE MOTO CHE AVETE A DISPOSIZIONE ,PURE CON I MONOPATTINI O BICICLETTE VISTA LA MOBILITÀ ECOSOSTENIBILE MESSA IN ATTO DALL’ AMMINISTRAZIONE, PER SANZIONARE GLI AUTOMOBILISTI CHE INTRALCIANO LA CIRCOLAZIONE, E DECONGESTIONARE, COSÌ ,IL TRAFFICO…..DI QUANTO SIETE ,SE OGNUNO DI VOI FOSSE STATO IMPIEGATO SU STRADA ,TANTE INFRAZIONI SAREBBERO VENUTE MENO…..PIÙ CHE IL GUARDIUM SERVE CHE GUARDIATE VOI ,CHE È MEGLIO 😤😖😡COSÌ SI RISPARMIANO 36 MILA EURO 😱
Scusate, non ho capito. Il compito del Comune è multare, è quello dei cittadini pagare le multe?
No perché mi pareva che fosse: il Comune da servizi, il cittadino paga (i servizi, non le multe).
Qua, abbiamo strade chiuse, parcheggi a pagamento e tecnologici (che potevano risparmiarsi), telecamere (anziché vigili).
Zero risparmio, molto spreco, tanta scorrettezza ? E se aggiungiamo pure: raddoppio stipendi di chi ci amministra + rischi rosso in bilancio ?
Quadro catastrofico ?
Ma quanta fatica per evitare di vedere agenti interagire con la cittadinanza.
Fatele le multe, fatele a tappeto ma senza agenti cambierà poco o nulla.
Ma si può sapere che paura avete?
Comandante Giardina le voglio dare fiducia.
Visto che cita la via La Farina le ricordo che i parcheggi occupati in perituro con carcasse o mezzi a due ruote non sono consentiti.
Troppi furbacchioni, gommisti, meccanici, lavaggisti e via discorrendo.
Per questi interventi li mandiamo due argenti o dobbiamo attendere i droni o le alabarde spaziali?
Al sindaco sembra che i messinesi guadaguano tutti 15.000 euro al mese come a lui e si possono permettere di prendere qualche multa. Con stipendi da fame (a chi ce l’ha) i messinesi come possono arrivare a fine mese. E solo così si può capire perchè abbiamo perso 50.000 residenti, in poco più di 20 anni, e l’emorraggia continua ancora….. con questi amministratori che con i loro stipendi da nababbi…”si fannu i scaltri…”
L’unica parola che rappresenta questa giunta è ” Vergogna ” stanno distruggendo una città
Questo Guardium funziona anche di notte ( le doppie file sono di giorno), quindi si può usare quello che ha la municipale e non spendere altri soldi. Pensate a sistemare le strade che sono piene di buche e un pericolo per chi è costretto a usarle.
Pensando al senso civico di molti messinesi e alle conseguenti violazioni del codice della strada, mille euro al mese di multe si fanno in un attimo, altro che in un mese.
Il nuovo sistema sarà ampiamente ripagato.