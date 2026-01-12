Messina, arriva il sistema Guardium: in campo l’intelligenza artificiale contro le doppie file

L'assessore Cicala e il comandante Giardina: "L'obiettivo resta prevenire la sosta selvaggia". Come funzionerà e da quando sarà attivo

MESSINA – Messina combatterà la sosta selvaggia, le doppie file e le irregolarità sull’uso delle automobili, come problemi legati alle assicurazioni, con il sistema Guardium. Si tratta di un nuovo strumento che l’amministrazione comunale metterà in campo a breve e che si basa sull’intelligenza artificiale. Sarà di fatto un sistema “visibile” e facilmente installabile sulle vetture della polizia municipale, capace di scattare foto simultaneamente e di multare le auto riconosciute come “incustodite” e parcheggiate in maniera non conforme alle regole.

Cicala: “Guardium funziona anche al buio e di notte”

L’assessore Roberto Cicala, intervenuto in prima commissione consiliare su invito di Salvatore Papa, insieme al comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina, ha spiegato: “Il Guardium è un sistema per il rilevamento di soste irregolari e infrazioni delle auto. Il sistema è in grado di rilevare anche se le vetture non sono in regola con le assicurazioni. Sarà affiancato al sistema precedente. I vantaggi? La tecnologia ci permette di installarlo su qualsiasi mezzo, intanto. Si collega al tettuccio dell’auto e la calibrazione è automatica. Inoltre funziona anche con il buio, dopo il tramonto, mentre quello precedente non funzionava se non con la luce. È stato finanziato con i proventi delle multe e funziona con cloud”. Inoltre, queste sanzioni con il sistema Guardium partono in automatico, mentre precedentemente serviva la verifica degli allarmi da parte di un operatore.

“Guardium un deterrente, l’obiettivo è prevenire”

Cicala ha proseguito: “Un esempio. Se un’auto passa con il rosso serve una verifica fisica dell’operatore perché magari qualcuno si è dovuto spostare per fare passare una vettura di soccorso. Il Guardium ha un sistema di intelligenza artificiale che capisce con accuratezza del 97% se si tratta di doppia fila e di auto incustodite, cioè senza nessuno a bordo. È in casi così che partirà in automatico la sanzione grazie alle tre foto simultanee che mostreranno l’auto davanti, dietro e all’interno dell’abitacolo”. L’assessore ha spiegato che la “doppia fila deve essere sanzionata soprattutto nelle strade a scorrimento veloce. Penso al Boccetta, al Corso Cavour, alla Tommaso Cannizzaro e a tutte quelle vie in cui si creano dei colli di bottiglia per cui si generano rallentamenti. Guardium sarà un deterrente importante, ma l’obiettivo è quello di prevenire “.

Il costo sarà di 36mila euro per tutti i 3 anni di noleggio

Per questo il calendario degli spostamenti del sistema sarà sempre pubblicato sul portale del Comune ed è anche “molto più visibile del sistema precedente”. Qualora ci siano gli autisti a bordo delle auto in doppia fila o parcheggiate in maniera impropria (sulle strisce, sotto ai semafori, ecc), gli agenti di polizia municipale dovranno scendere immediatamente e contestare la sanzione fisicamente. Guardium costerà per 36 mesi circa mille euro al mese, a noleggio, compresa l’assistenza. Una spesa complessiva di circa 36mila euro. Ci sarà una prima fase di test che partirà a breve e durerà circa 20 giorni.

Giardina: “I 122 vigili saranno tutti in strada”

Il comandante Giardina ha invece ringraziato i consiglieri, “sentinelle della città”, e l’amministrazione perché “questo sistema ci darà uno strumento importante per arrivare a una città più vivibile. Guardium usa l’intelligenza artificiale e ci aiuterà molto. Ma non sarà una repressione brutale, sarà giusta e rivolta a chi non rispetta le regole e blocca le altre auto, le ambulanze, i mezzi di soccorso. Non sono situazioni possibili quelle su Corso Cavour, Tommaso Cannizzaro, via La Farina e tutte le altre. Vi assicuro che i nuovi 122 vigili saranno tutti in strada a presidiare. Serve prevenzione e quando ancora non rispettano le regole serve la repressione giusta. A questo aggiungiamo la presenza sul territorio, con l’obiettivo di avere strade più sicure e vivibili”.