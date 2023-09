Randagismo, 110mila euro per il servizio di "cattura, prelievo e trasporto" - Tempostretto

L'appalto è stato aggiudicato a una ditta di Gela, la Dog Village srl

MESSINA – Sarà la Dog Village srl a svolgere il servizio di cattura, prelievo e trasporto dei cani randagi e vaganti sul territorio del comune di Messina, almeno per i prossimi 12 mesi e con la possibilità di rinnovare l’accordo per altri 6. La ditta di Gela ha si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 5,99 per cento per un importo di 110.306,55 euro a cui se ne aggiungono altri 2.394,59, Iva esclusa.

Una buona notizia per la città, che deve contrastare il fenomeno degli abbandoni (e delle rinunce), come denunciato più volte negli ultimi mesi dai volontari delle varie associazioni.