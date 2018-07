Pugno in faccia a un passante per rubargli il borsello. Un arresto e 2 denunce

Erano a volto coperto e hanno aggredito un passante, colpendolo con un pugno in faccia, che gli ha provocato la frattura del setto nasale. Poi gli hanno rubato il borsello, che conteneva circa 300 euro, il telefono cellulare ed altri oggetti. E' successo nella notte tra domenica e lunedì in via Liguria, nella zona di via La Farina, a Provinciale.

Ricevuto l'allarme, i carabinieri della Compagnia di Messina sud si sono messi sulle tracce dei fuggitivi e li hanno trovati alle "Case Gialle", dove hanno fatto irruzione per catturarli e hanno recuperato il borsello. Sono due minorenni, denunciati, e un giovane pregiudicato, Domenico Bruschetta, che è stato portato al carcere di Gazzi, per rapina aggravata in concorso.