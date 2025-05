Rapinano e picchiano un giovane alla stazione, arrestati un 19enne e un ventenne

Intervento a Messina delle Volanti della polizia

MESSINA – Uno studente pakistano è stato picchiato e rapinato nei pressi di Piazza della Repubblica a Messina. Ma i responsabili, un 19enne e un ventenne, sono stati arrestati.

In serata, prima di salire sul bus in partenza per Roma, lo studente è stato aggredito da due giovanissimi tunisini. Lo hanno rapinato dello zaino e del suo contenuto, tra cui un notebook, un paio di cuffie wireless e altri oggetti personali. Il ragazzo, in stato di shock, ha raccontato di essere stato bloccato da uno dei due ragazzi, mentre l’altro lo picchiava con schiaffi al volto, oltre che con calci alle gambe. Il tutto per strappargli, con violenza, lo zaino che portava con sé.

Su segnalazione del numero d’emergenza 112, sono però arrivate le Volanti della polizia. Grazie all’utilizzo dei dispositivi luminosi e sonori, gli equipaggi hanno intercettato i responsabili in fuga, che sono stati individuati e fermati. Gli oggetti rubati sono stati ecuperati e restituiti al giovane pakistano.

I due sono stati arrestati in flagranza per rapina aggravata in concorso e denunciati per lesioni personali in concorso. E si trovano ora nel carcere di Gazzi, in attesa della convalida da parte del Gip, Giudice per le indagini preliminari.