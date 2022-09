Rapper 18enne muore per un incidente stradale, era originario di Messina - Tempostretto

Rosario Raffa, rapper e dj, era rientrato a Novara da pochi giorni, dopo la vacanza in famiglia a Rodia

MESSINA – Tragica notte a Novara dove Rosario Raffa è morto in un incidente sulla strada provinciale per San Pietro Mosezzo. Aveva soltanto 18 anni. Il suo corpo è stato trovato intorno all’una di notte accanto alla sua moto. Nessuno ha assistito all’incidente ma sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti.

Raffa studiava all’istituto Casorati di Novara ed era conosciuto come dj e cantante rap. Quando è stato trovato era ancora vivo ed è stato soccorso dal 118, ma è deceduto poco dopo. Il ragazzo è originario di Messina, dove aveva appena trascorso le vacanze con la famiglia, a Rodia, ed era rientrato in nord Italia da pochi giorni.