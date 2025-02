Un raro pilastro di luce sopra la colata dell’Etna

La splendida foto del geologo e fotografo naturalista Davide Caliò

Si chiama “pilastro di luce”, un fenomeno naturale raro avvenuto durante l’ultima eruzione dell’Etna.

Si verificano generalmente in condizioni particolari con cristalli di ghiaccio in sospensione e sono più comuni in presenza di luci artificiali o della luce solare. In questo caso, il bagliore della colata lavica ha generato il fenomeno, un evento di rarissima documentazione.

La foto è di Davide Caliò, geologo (PhD) e fotografo naturalista con una forte passione per la documentazione di fenomeni naturali. “La mia esperienza – dice – unisce competenze scientifiche e artistiche, permettendomi di catturare eventi naturali con un approccio sia divulgativo che visivamente d’impatto”.

La foto è stata scattata dalla pista altomontana dell’Etna a quota 1800 metri, con un obiettivo 24-70 mm, i dati di scatto sono iso 100 f9 13s.