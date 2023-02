Rassegna ClanDestini, venerdì e sabato la prima nazionale di "Due" - Tempostretto

Al Museo Regionale di Messina il nuovo spettacolo di Giovanni Maria Currò, con Laura Giordani e Luana Rondinelli

MESSINA – Nuovo appuntamento della rassegna ClanDestini al Museo Regionale di Messina, nella consueta doppia replica di venerdì 24 e sabato 25 febbraio alle ore 21. In programma la prima nazionale di una nuova produzione a firma Clan degli Attori: lo spettacolo “Due” di Giovanni Maria Currò, con Laura Giordani e Luana Rondinelli, la regia dello stesso Currò e di Mauro Failla. È il quarto dei sei appuntamenti della stagione teatrale che il Clan degli Attori ha organizzato negli spazi suggestivi del Museo, registrando una grande partecipazione di pubblico e l’apprezzamento per le scelte operate dalla direzione artistica.

Anime fragili e vite precarie

La drammaturgia contemporanea merita del resto grande attenzione e lo spettacolo “Due”, frutto peraltro della proficua collaborazione tra il Clan degli Attori e due artiste siciliane di fama ormai internazionale del calibro di Laura Giordani e Luana Rondinelli, è l’ennesima finestra aperta sul mondo per narrarne le storie delle anime che lo abitano. Ed è così che le protagoniste della pièce scritta da Currò sono due donne, due anime fragili si ritrovano a vivere vite precarie e a fare i conti con un passato lontano e sbiadito. Adesso tocca loro affrontare un duro presente e un futuro buio che soltanto i sogni rendono poco meno incerto: una vuol partire senza aspettare che l’attesa la divori, l’altra, confortata da quel nulla che per lei è già abbastanza, vuol rimanere per portare a compimento un esperimento che se andasse in porto avrebbe delle ripercussioni scientifiche epiche. Ma i destini, alle volte, sono già scritti prima di essere vissuti.

Per assistere agli spettacoli della rassegna ClanDestini, al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, in viale della Libertà 465, è obbligatoria la prenotazione al n. 388.8110618 (telefonata o whatsapp). Il costo del biglietto è di 15 euro.