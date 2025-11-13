“Raustina”: un viaggio tra musica, mare e memoria con i pescatori di Furci

Il film di Carmelo Coglitore sarà proiettato il 16 novembre, in prima nazionale, al cinema Vittoria di Alì Terme

Un racconto di mare, di memoria e di comunità. È in uscita “Raustina”, la seconda opera cinematografica di Carmelo Coglitore, ideata e diretta dallo stesso autore e prodotta da Piero Siclari.

Il film nasce dall’esperienza della rassegna Un mare di arte e cultura, che nell’estate 2025 ha celebrato a Furci Siculo la sua quinta edizione, dal 24 al 27 luglio.

Durante quei quattro giorni, musica, arte e tradizione si sono intrecciati in un dialogo continuo tra passato e presente. Da questa esperienza collettiva, fatta di incontri, suoni e gesti condivisi, prende forma Raustina: un docufilm che porta sul grande schermo lo spirito della rassegna e la sua idea di “rete” come legame umano e culturale.

Protagonisti del film gli anziani e i giovani pescatori di Furci, paese di circa 3000 abitanti in provincia di Messina, che raccontano con semplicità e poesia la vita del mare e le vicende legate all’antica pesca delle costardelle. Una tradizione fortemente siciliana che ancora sopravvive e racconta tanto di quello che è stata la Sicilia in passato e continua a essere.

Le loro parole si intrecciano a immagini evocative e musica registrata dal vivo durante i concerti estivi, in un racconto dove il ritmo della musica guida il montaggio e diventa linguaggio visivo.

“Con “Raustina” ho voluto raccontare la rete invisibile che unisce le persone,” spiega Carmelo Coglitore. “La raustina non è solo una rete da pesca, ma il simbolo di ciò che accade nei giorni della rassegna: l’incontro umano che diventa arte, relazione, scambio. È da lì che nasce ogni forma di cultura.”

La prima ad Alì Terme

Il film, che sarà proiettato per la prima volta il 16 novembre al Cinema Vittoria di Alì Terme per poi andare in giro per sale e teatri dalla Sicilia alla Lombardia, è attraversato da immagini che respirano con il mare e da voci che custodiscono la memoria di un tempo antico. “Il mare non dimentica,” si sente dire nel trailer, “sa tutto, conosce ogni uomo che vi si è specchiato.”

La raustina diventa così un simbolo duplice: strumento di pesca e metafora della vita, rete che accoglie e trattiene storie, legami e sogni. Storie, legami e sogni che si diffonderanno anche alle scuole: il 21 novembre, al cinema Vittoria di Alì Terme, è prevista una proiezione dedicata alle scuole superiori di Furci Siculo.

La proiezione del docufilm sarà accompagnata da una performance musicale dal vivo dello stesso regista, a sottolineare la continuità tra cinema, suono e comunità: un modo per restituire al pubblico la forza originaria dell’esperienza collettiva da cui tutto è partito.

Per la realizzazione del docufilm la produzione ringrazia il Comune di Furci Siculo, l’Assessorato alle autonomie locali e alla funzione pubblica della Regione Sicilia, gli sponsor Mondadori Point di Furci Siculo, la farmacia Manuli, l’Associazione Banda Musicale Città di Furci Siculo, Risuona Lab e bar La Bella in piazza.

Le proiezioni-evento di “Raustina”

16 novembre 2025 – Cinema Vittoria, Alì Terme (Messina)

18 novembre 2025 – Facoltà di Architettura, Reggio Calabria

20 novembre 2025 – Cartoline Rock, Reggio Calabria

24 novembre 2025 -Teatro Der Mast, Brescia

30 novembre 2025- Il Cantiere, Roma