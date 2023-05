Rds a Messina, allestita la temporary radio in piazza Cairoli - Tempostretto

Dal 15 maggio due settimane di trasmissioni in diretta. Annunciati i primi nomi dell'Rds Summer Festival

MESSINA – La “temporary radio” di Rds in piazza Cairoli a Messina è quasi pronta. Da lì, a partire dal 15 maggio e per due settimane, gli speaker della popolare radio nazionale condurranno le loro trasmissioni più seguite. A Messina arriveranno Anna Pettinelli e Sergio Friscia, che animeranno la fascia mattutina, mentre Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi saranno i protagonisti del pomeriggio. Tra musica e chiacchiere, la città di Messina sarà protagonista per due settimane del palinsesto di Rds, grazie ad un accordo tra l’Amministrazione comunale e l’emittente radiofonica che si svilupperà, poi, in un appuntamento analogo a settembre e nella tappa messinese dell’Rds Summer Festival. L’evento live, annunciato ieri, sarà ospitato a Messina nello scenario di Capo Peloro, il 21 e 22 luglio prossimi.

Rds Summer Festival a Messina: il programma

La line up dell’Rsd Summer Festival, che quest’anno toccherà anche la città di Messina, è in fase di definizione ma sono già stati annunciati i primi noi. Si tratta di Achille Lauro (per lui, un ritorno nella città dello Stretto), Annalisa, Sangiovanni e Mr. Rain. Il programma prevede musica dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata in un contesto festoso. Sul palco si alterneranno talenti emergenti, artisti nazionali e Dj set. Ogni tappa sarà condotta dalle voci ufficiali di Rds.

