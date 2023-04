Messina, 2023 ricco di eventi. Sport, cultura e gastronomia... con Rds - Tempostretto

Radio Dimensione Suono avrà una postazione a piazza Cairoli per due settimane a maggio e due a settembre

“Messina è una città che finalmente esce fuori dal guscio e presenta le proprie eccellenze. Un percorso di eventi strutturato, non stagionale, con al fianco sempre Rds”.

Così il sindaco Federico Basile presenta il programma 2023 di “Messina città della musica e degli eventi”.

In collegamento c’è Massimiliano Montefusco, di Rds: “Abbiamo strutturato un progetto crossmediale. Si chiama Rds ama Messina. La radio contaminerà il proprio palinsesto parlando della bellezza di Messina. Porteremo in logo Rds con una radio temporanea su Piazza Cairoli, saranno due settimane a maggio e due a settembre per i nostri talenti. Avremo sia Anna Pettinelli e Sergio Friscia, ma anche Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi nel pomeriggio. Ci saranno anche weekend dedicati sulla nostra piattaforma, attraverso la radio, i social, i podcast e le dirette anche sul canale di Rds al 265 del digitale terrestre. Tutto questo si assocerà a un territorio bellissimo come quello di Messina. Vogliamo creare un’onda straordinaria e positiva in cui mostreremo la bellezza del territorio”.

Le anticipazioni

“La stagione – spiega il sindaco Basile – si aprirà il 27 aprile con il premio Me Fashion ma vogliamo creare un percorso che coinvolga sport, cultura, gastronomia. Oggi mostriamo gli eventi di punta. Ci saranno campionati paralimpici di tennis tavolo, ma anche una giornata coi nostri atleti migliori, perché abbiamo tante stelle dello sport qui a Messina. Avremo anche il festival del vino, oltre alla notte bianca di Sant’Antonio. Vogliamo portare avanti uno spirito di coinvolgimento collettivo. Il festival del vino coinvolgerà molte piazze, poi ci sarà lo street fest, ma anche i campionati internazionali di beach volley a Piazza Duomo. Il messaggio è che la nostra città deve essere conosciuta anche fuori. Ci sono i concerti di Tiziano Ferro e dei Pinguini Tattici Nucleari, oltre a tutto l’agosto messinese. Poi a settembre ci sarà un evento per l’economia e le imprese. In autunno riapriremo i forti per degustazioni e tour. Ci sarà ancora lo street food e organizzeremo un summit del turismo. E ancora 30 nazioni verranno qui per i campionati mondiali di pesca sportiva. Ci sarà anche il convegno nazionale di Slow Good Italia. E ci saranno due pacchi regalo a giugno e luglio che sveleremo a maggio. Il programma del 2023 è strutturato su un sistema: ogni evento coinvolge operatori, per chiamare tutta la città e tutti i settori”.