Rds Summer Festival, a luglio la grande musica sbarca a Capo Peloro - Tempostretto

Svelata una delle due sorprese annunciate alla presentazione degli eventi. Il 21 e il 22 luglio in riva allo Stretto artisti e dj internazionali

MESSINA – La punta della Sicilia, con lo Stretto sullo sfondo e Messina protagonista, si prepara a due giorni estivi di grande musica. In città, o meglio a Capo Peloro, sbarca l’Rds Summer Festival, evento che la celebre radio porta avanti ormai da tempo e che sbarca in Sicilia in una delle sei tappe in programma lungo tutto l’arco dell’estate. Le due date da segnare in calendario sono il 21 e il 22 luglio ed Rds si conferma così partner dell’estate messinese, come già annunciato diverse settimane fa e in attesa dei programmi in diretta da Piazza Cairoli, che dovrebbero andare in onda per due settimane dal 15 maggio in poi e per altrettante a settembre.

Da Elodie a Max Pezzali

Sulla pagina ufficiale dell’Rds Summer Festival si leggono, in un posto dello scorso ottobre, alcuni degli artisti che si sono esibiti live nelle varie date. Si tratta di Achille Lauro, Coez, Elodie, Francesco Gabbani, Franco 126, Gazelle, J-Ax, Jimmy Sax, Madame, Max Pezzali, Rocco Hunt, Raf, Sangiovanni, Tommaso Paradiso. E poi i dj set di Albert Marzinotto, Bob Sinclair, Christian Marchi, Samuele Sartini e Robin Schulz. Tra chi potrebbe aggiungersi a questo cast, se dovesse essere confermato, c’è Mr. Rain, reduce dall’exploit di Sanremo. Chi sbarcherà Messina? Ancora presto per dirlo. Intanto a breve dovrebbe essere annunciato anche l’altro “pacco regalo” di cui il sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro hanno parlato durante la presentazione degli eventi messinesi. In calendario è segnato per il 16 giugno.