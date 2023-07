Rds Summer Festival a Messina: si avvicina l'evento, ma dal sito spariscono due artisti - Tempostretto

Si attendono ulteriori annunci da parte dell'organizzazione, reduce dal grande successo a Barletta. Nelle altre tappe mai meno di 8 cantanti. A Messina sarebbero 4

MESSINA – A pochi giorni dall’Rds Summer Festival a Capo Peloro, un mistero avvolge l’intero evento. Dal portale ufficiale della manifestazione, a cui accederanno soltanto le persone che sono riuscite a prenotarsi dal sito nelle scorse settimane, sono scomparsi alcuni artisti. Si tratta di Coma_cose, il duo indie/pop composto dalla cantante California e dal performer Fausto Lima, e di Miss Keta, reduce dalla partecipazione all’Eolie Music Fest.

Un errore tecnico del portale (anche se la scomparsa risale ormai da diversi giorni fa) o non ci saranno? Il gruppo, che si è consacrato a Sanremo, sul proprio sito mostra ancora la data messinese con tanto di “sold out” al fianco. Diverso il discorso relativo a Miss Keta, che sui social posta pochi contenuti. Negli ultimi post su Instagram tanto dei Coma_cose quanto di Miss Keta in cui si leggono i calendari dei concerti, le date del 21 e del 22 luglio non vengono menzionate e non sono segnati concerti in prossimità. Stante agli impegni annunciati potrebbero esserci. Ma secondo il programma pubblicato dall’Rds Summer Festival a oggi restano Aka7even e Baby K per il 21 luglio e Tommaso Paradiso e Cioffi per il 22.

La pagina dell’Rds Summer Festival il 7 giugno scorso con i primi 5 annunci

La pagina dell’Rd Summer Festival il 17 luglio

Tutti gli artisti delle altre tappe

Un po’ poco, quantomeno numericamente, se si guarda alle altre tappe della manifestazione e per questo si pensa ad annunci a stretto giro, per incrementare il numero di artisti e alzare ulteriormente il livello. Al debutto a Senigallia, il 23 e il 24 giugno, c’erano Achille Lauro, Annalisa, Biagio Antonacci, Giorgia, Luigi Strangis, Matteo Romano, Cioffi, Cricca, Junior Calliy, Ndg & Tommy Dali e Piccolo G. A Sabaudia, tra 30 giugno e 1 luglio, il parterre prevedeva Noemi, Tiromancino, Aisha, Enula, Irama, Rkomi, Cioffi, Federico Rossi, Giulia Penna, Leo Gassmann e Wax.

Nelle prossime ore toccherà a Barletta: il 14 luglio previsti Alex Britti, The Kolors, Federica, Federico Baroni e Lolita; il 15 Colapesce Dimartino, Francesco Gabbani, Mr. Rain e Angelina Mango. Dopo la tappa messinese toccherà invece a Sanremo, con Paola & Chiara, Rocco Hunt, Sophie and the giant, Collazio, Sethu, Ana Mena, Francesca Michielin e Gianmaria. La chiusura, col botto, toccherà a Marina di Pietrasanta, l’8 e il 9 settembre. Ci saranno Annalisa, Articolo 31, Boombadash, Fedez, Federica Carta, Shade, Sangiovanni Oruam, Tripolare e uno special guest non ancora annunciato.

Articoli correlati