Rds Summer Festival, le regole per i bracciali e il piano Atm - Tempostretto

Dal 20 luglio si potranno ritirare a Piazza Cairoli, poi in un punto a Granatari. Previsto un servizio navetta speciale dall'Annunziata

MESSINA – Tutto pronto all’Rds Summer Festival. Il palco prende forma, gli artisti sono stati annunciati, e adesso sono stati definiti anche gli orari per il ritiro dei bracciali con cui accedere e il piano dei mezzi pubblici dell’Atm per raggiungere Capo Peloro. Rds ha annunciato anche che dal 28 agosto al 9 settembre tornerà a Messina la temporary radio, con Anna Pettinelli e Sergio Friscia durante la prima settimana e Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi per la seconda, come già successo a giugno. A condurre il festival, invece, saranno Rossella Brescia, lo stesso Friscia e Baz.

I cantanti

Niveo e Federico Baroni sono gli ultimi cantanti annunciati dalla radio italiana per la seconda serata, che si aggiungono ai già noti Tommaso Paradiso e Cioffi. Per la prima serata, invece, restano confermati Aka 7even e Baby K con Astol e Effetto Domino (leggi qui).

I punti accredito per il ritiro dei pass

Da giovedì 20 luglio, dalle 16 alle 22, i prenotati potranno convertire il QR code ricevuto via mail in un braccialetto pass, al chiosco Rds di Piazza Cairoli. Dal 21 luglio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, ci si potrà recare anche alla rotonda di Granatari. Stessi orari anche per il 22 luglio. Entrambi i giorni, l’apertura dei cancelli per i possessori del braccialetto è prevista a partire dalle 19 presso l’ingresso rinominato “REGISTRATI – FAST TRACK” di Punta Torre Faro.

Atm comunica: «Servizio speciale dall’Annunziata»

L’Atm, intanto, implementa i servizi con una navetta speciale dall’Annunziata a via Circuito, a Torre Faro. I bus saranno disponibili dalle 16.30 dal capolinea del tram e giungeranno alla statua di San Pio, capolinea del villaggio, passando per un percorso alternativo dalla Panoramica dello Stretto. Le navette, spiega l’azienda, faranno spola fino alle 21. Il costo del biglietto è di 4 euro, acquistabile anche tramite app. Per la fine dell’evento, invece, il servizio sarà attivo fino alle 2 di notte.