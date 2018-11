Boom di prestiti per gli under 35: il fenomeno delle “vacanze a rate”

Nonostante le difficoltà finanziarie degli ultimi anni, dovute soprattutto alle incertezze politiche e alla crisi economica, gli italiani non rinunciano comunque alle vacanze. Stiamo parlando soprattutto dei giovani, ovvero quei Millennials che sembrano aver ritrovato la fiducia nel sistema, e viceversa.

Qui però va fatta una specifica: al contrario delle generazioni più anziane, i giovani di oggi sembrano preferire la soluzione delle cosiddette “vacanze a rate”: in pratica, cresce il numero di Millennials che richiede un prestito per poter finanziare – in parte o nella loro totalità – i propri viaggi.

Ecco perché in questo articolo tratteremo il tema dei prestiti per le vacanze ed il rapporto generale fra giovani e finanziamenti.

Aumentano le richieste di prestiti da parte dei giovani

Stando ai dati diffusi dall’Osservatorio Prestiti, i giovani under 35 di oggi preferiscono sempre più più spesso rivolgersi a questi prodotti finanziari.

Le richieste di finanziamenti da parte dei Millennials sono infatti in aumento: il dato di chi si rivolge ai prestiti personali ha raggiunto il 31% del totale di richieste.

Questo incremento, secondo gli esperti di settore, vede alla sua base una precisa motivazione: i giovani di oggi guardano al futuro con maggiore fiducia rispetto al recente passato, anche per via di un livello occupazionale in risalita.

Fra l’altro, i nuovi servizi e lo sviluppo del web favoriscono questa fascia d’età, visto che oggi è possibile richiedere i prestiti direttamente online, grazie a servizi come Younited Credit. Insomma i giovani di oggi sembrano essere più spigliati e tollerano i rischi con maggiore forza rispetto alle altre generazioni, cosa che li porta a scegliere la soluzione dei finanziamenti per affrontare le spese quotidiane.

Vacanze a rate: un trend apprezzato dai Millennials

Sempre più Millennials richiedono un prestito per finanziare a rate la propria vacanza. È un fenomeno che, al momento, ha portato ad un totale di richieste superiore ai 100 milioni di euro in Italia.

Stando ai dati di settore, è emerso un valore medio per richiesta pari a circa 4.400 euro nel 2017 e anche in questo caso si tratta di un segnale proprio di una rinnovata fiducia e di un mercato professionale in miglioramento.

Per quanto concerne la durata del prestito, invece, ci si trova di fronte ad una media di 3 anni e ad una rata mensile orientativamente pari a 115 euro. I dati salgono se si considerano i primi tre mesi del 2018: rispetto al 2017, infatti, la quota media richiesta è arrivata fino a 4.800 euro, con un aumento del 15%.

Oggi i Millennials italiani sembrano affrontare il momento economico con più coraggio, senza rinunciare alla soddisfazione di dedicarsi un viaggio per staccare dalla routine quotidiana.