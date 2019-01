Open day all'Istituto comprensivo Elio Vittorini

MESSINA - Sabato 12 gennaio 2019, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18, l’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” ha il piacere di invitare a partecipare all’open day, per constatare l’efficacia e l’efficienza di un’istituzione che vanta una grande tradizione.

Basta oltrepassare il nostro ingresso per respirare un’atmosfera calda ed accogliente che guiderà i vostri figli verso un percorso didattico consono e forgiato alle loro attitudini. Sensibile ed aggiornato, il personale qualificato, di cui vanta l’I.C., è anche ottimo conoscitore delle teorie pioneristiche in ambito psico-pedagogico. Già a partire da quest’anno scolastico è stato attivato un gruppo di docenti che partendo dalla teoria delle intelligenze multiple di Gardner, docente all’Università di Howard, lavora per elaborare un curriculum verticale tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado. Il progetto mira ad individuare l’intelligenza dominante, che si palesa nelle attività scolastiche, per soffermarsi altresì a favorire l’attivazione di “tutte quelle forme d’intelligenza” (creativa, linguistica, cinestetico-motoria, logico-scientifico, interpersonale, intrapersonale, ecologica), che costituiscono il sostrato sul quale improntare un’azione educativa forgiata sulle singole individualità. Fungono da corollario al progetto tutte le azioni di continuità messe in essere dalla nostra scuola, come ad esempio: la settimana del code-week, Programma il Futuro, incontri, progetti, attività classi-ponte e la sfilata carnascialesca che, da un’attenta ed approfondita analisi, rimanda ai capisaldi delle varie correnti pedagogiche come: il principio del “doing by doing” di John Dewey, la tecnica del gioco di Frobel e i postulati di Gardner. In questa occasione avrete la possibilità di saggiare la collaborazione e cooperazione di tutta la comunità educante. “Nell’Open tour” avrete modo di constatare che dietro una semplice azione didattica trasversale (Sfilata Storica), confluisce un lavoro propedeutico allo studio teorico delle varie discipline. Informazione, cooperazione, unione sinergica di forze da parte di tutta la comunità scolastica, sono i punti di forza della nostra scuola, la quale cerca sempre di venire incontro alle richieste dei genitori ed alle loro esigenze.

Tenendo conto anche dell’importanza del servizio sociale che, un’istituzione deve elargire, l’I.C. Vittorini propone alla propria utenza per l’anno scolastico 2019/2020, “Full Time School”, progetto volto ad aiutate i discenti ad acquisire un metodo di studio organico e funzionale, condicio sine qua non, per un futuro inserimento professionale attivo e proficuo all’interno di una società globalizzata. L’azione mira ad aiutare gli alunni nell’espletamento dei compiti didattici assegnati e contestualmente avviarli verso un apprendimento positivo “del sapere”, confortati ed indirizzati da docenti qualificati. L’azione didattica verrà svolta dalle ore 14 alle 17 (pausa pranzo inclusa). Sensibile alle innovazioni tecnologiche e volto ad aumentare sempre più la componente multimediale, l’I.C. ha stilato un progetto inerente al Pnsd per l’approvazione di uno spazio dedicato di oltre 80 metri quadri, la cui finalità è: ideare un ambiente “flessibile” di apprendimento frutto di una didattica arricchita da risorse digitali che faccia perno su un’azione sinergica ed integrata tra studenti, docenti, contenuto e risorse. Si sottolinea come, all’interno di una società interconnessa e tecnologica quale la nostra, la metodologia laboratoriale è funzionale alla centralità dell’esperienza diretta nel percorso di apprendimento e riveste un ruolo fondamentale laddove i tutor tecnologici e i docenti limiteranno il ricorso alla didattica tradizionale (vedi lezione frontale) a favore di una didattica fondata sulla coniugazione tra trasferimento di nozioni ed esperienza pratica. Per la piena riuscita di ogni proposta progettuale che non si concretizzi in un cristallizzarsi di informazioni sterili ed avulse da ogni azione pragmatica effettivamente attuativa, l’I.C. Vittorini dà molta importanza alla formazione del personale in servizio, quest’ultimo come è possibile evincere dalle linee guida del nostro Ptof, partecipa a corsi di formazione gestiti da enti certificati e da training strutturati e mirati ad ottenere l'utilizzo più efficace delle apparecchiature tecnologiche, site nell’Istituzione. Inoltre, tutto il corpo docente viene formato per l'utilizzo delle più comuni piattaforme digitali, pensate per la didattica (Edmondo, Edmodo, Lms, Moodle, Weschool, Kahoot, Redooc, Google moduli (o Google Form) per creare questionari o indagini on line con restituzione automatica ecc..). Una scuola che crede alla mission educativa e che cerca sempre di dare il massimo alla propria utenza. Gli alunni del nostro I.C. quotidianamente sono impegnati in attività progettuali quali:

Natale Ins. Macrì;

Laboratorio creativo Ins. Ferrara D;

Natura amica Ins. Ioppolo;

Cantiamo sempre …in coro Ins. Calcagno- Milazzo;

Orto didattico alimentare- Ins. Calcagno;

Attività di pratica musicale ai sensi del D.M. 8/11 Prof.ssa. Bernava;

Ricicl Arte- “quando il riciclo diventa arte” Prof. ssa Santapaola;

Ceramica Prof. Papalia-Costantino;

Decoupage Prof. Papalia, Costantino, Ciraolo;

Il Murales – Laboratorio di pittura Prof.Papalia;

Vittorini Music Team Prof.Gravina;

Impariamo a suonare il pianoforte Prof. Gravina;

Il giardino delle meraviglie Prof. sse Giovani- Fichera;

Dipingi con noi; Prof. Papalia

Avviamento al latino Prof.ssa Giuffrè;

Apprendisti ciceroni F.A.I. Porf.sse Giuffrè- Restuccia.

In sinergia e in continuità con l’azione educativa intrapresa dalle famiglie, la nostra scuola mira: a promuovere individualità critiche e consapevoli; rimuovere ogni forma di pregiudizio e/o atteggiamenti volti a denigrare il prossimo; favorire il dialogo educativo, la comunicazione interpersonale, potenziare rapporti di mutuo-sostegno tra famiglie e docenti, docenti e discenti e tra compagni, indirizzare i ragazzi verso comportamenti conformi al codice civile e morale.

Sempre impegnata ad un’azione volta a migliorare e perfezionare il proprio operato, l’I.C., grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea, garantisce alla propria utenza la possibilità di conseguire le certificazioni linguistiche Trinity, Dele ed informatiche come l'Ecdl; tornei sportivi di basket, pallavolo, football ecc., attività di cineforum, corsi di recupero e/o potenziamento, azioni di orientamento e di raccordo con gli istituti superiori contribuiscono ad arricchire e ampliare le attività inserite nel nostro Ptof.

Sotto il profilo strutturale, l’I.C. è forse tra le scuole più moderne del nostro comune dal momento che è stata totalmente ricostruita e gli spazi sono stati progettati in modo tale da rendere gli ambienti dediti all’insegnamento, luminosi, ampi e confortevoli. Architettonicamente l’Istituto è ubicato su due piani: al piano terra troviamo l’ingresso, il bar, un cortile interno, dove i ragazzi solano effettuare la ricreazione e trascorrere il loro tempo libero; al piano superiore è sito l’auditorium, zona destinata agli spettacoli, alle conferenze ed alle riunioni. La struttura dei due piani è simmetrica, sia a sinistra che a destra dei corridoi si affacciano le aule ampie, luminose e tutte attrezzate da pc, e lim che vengono ogni giorno usati per l’espletamento delle attività didattiche. Al primo piano, così come al piano terra troviamo luoghi adibiti a laboratori e sale informatiche, dove è possibile effettuare attività multimediali di ricerca e di ampliamento delle proprie conoscenze attraverso percorsi interdisciplinari; al piano terra è ubicata una palestra interna ed all’esterno una tendostruttura dove i ragazzi possono effettuare le attività ginniche e sport come calcetto, basket, pallavolo ecc. Oltre al presso centrale l’I.C. dispone di due sedi staccate: una in via Caprera (scuola d’infanzia) nella quale è presente una sezione primavera e l’altra sita in via Comunale (plesso scuola primaria). Tutte le strutture sono coperte da rete lan e wlan realizzate con i Fers ambienti digitali.

Veniteci a trovare, ampliate il vostro giro orientativo, concedeteci solo cinque minuti del vostro tempo, perché ciò che è in gioco è il futuro dei vostri figli.