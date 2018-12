Passa a Fincentrale: il modo più intelligente per pagare meno interessi

PASSA A FINCENTRALE: WAKE APP Taeg 4,99%, il modo più intelligente per pagare meno interessi per i prossimi anni.

Il settore dei prestiti dedicati alla famiglia si è arricchito di una promozione di fine anno da prendere seriamente in considerazione: si chiama PASSA A FINCENTRALE (sulla scia delle promozioni degli operatori di telefonia mobile) ed è dedicata ai dipendenti statali e pubblici clienti di altre finanziarie o banche che hanno già una Cessione del Quinto dello Stipendio e desiderano risparmiare sugli interessi che già pagano. Come puo’ essere possibile – vi chiederete – se il contratto prevede interessi fissi?

E’ possibile. La Cessione del Quinto è un finanziamento che puo’ essere rinegoziato prima della scadenza (e dopo avere pagato il 40% delle rate previste contrattualmente). Fatta questa premessa l’invito è quello di verificare il Taeg del contratto in vostro possesso: lo trovate scritto nelle condizioni contrattuali. Qualora questo indicatore di costo complessivo sia maggiore del 4,99% – e noi ne siamo sicuri – conviene subito approfittare di questa campagna promozionale per rinegoziare (e cioè riaprire la cessione con una nuova) per pagare per i prossimi anni un tasso decisamente più basso. Questo è il modo per risparmiare sugli interessi futuri: da oggi pagherete il 4,99% e non più il 6, il 7, l’8% del vostro contratto. Da Fincentrale, leader a Messina nel settore delle Cessioni del Quinto dello stipendio e della pensione, basterà venire in ufficio per informarsi come risparmiare subito ed ottenere ulteriore liquidità: attenzione, la promozione è valida fino al 31/12/2018.

Fincentrale opera da poco anche nel settore del Prestito Personale.

Eroga direttamente il Prestito su Pegno per mezzo del quale, in pochi minuti, dando in custodia i vostri gioielli (oro, argento, gioielli e Rolex) si ottiene il prestito rimanendo proprietari degli stessi. Unico Monte dei Pegni aperto il pomeriggio in città (nella foto: il Presidente di Fincentrale Spa dott. Anthony Greco).

Venite in ufficio o telefonate subito al 090 674431: i nostri consulenti saranno ben lieti di farvi risparmiare!!!

RICHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO CLICCANDO QUI

Fogli Informativi e condizioni generali dell’offerta in Ufficio o su fincentrale.it