Sud. O. Re. Festival. Danza, arte e musica dal 7 al 13 agosto. FOTO

L’estate degli eventi in città è caratterizzata da Sud.O.Re Festival, la rassegna di danza, arte e musica in programma dal 7 al 13 agosto alla Fondazione Horcynus Orca.

Lo spazio di Capo Peloro sarà la cornice naturale dell’ evento ideato da Giulio e Roberta Cassisa, due giovani messinesi oggi residenti a Firenze che conservano un legame profondo con la propria città e con le sue tradizioni più importanti. Nasce da qui l’interessante kermesse che ha come filo conduttore la fede e il culto della Vergine Maria rivisitato in chiave artistica e contemporanea nella settimana che prelude alla processione della Vara, la festa religiosa più importante e più attesa da tutti i messinesi. “Sud.O.Re- ha dichiarato il direttore artistico Giulio Cassisa “è un programma ricco ed articolato, che ha come fulcro la danza contemporanea, ma che contiene altre espressioni artistiche ed iniziative collaterali anche a sfondo sociale.. Il nostro obiettivo, è andare oltre, celebrando Maria non solo come icona di fede, ma come donna simbolo di tutte le sfumature del femminile tramite il linguaggio universale dell’arte. Il Festival è patrocinato dal Comune di Messina e rientra nel cartellone degli spettacoli dell’Estate messinese.

I lavori di Sud.O.Re festival prevedono sessioni mattutine, con masterclass di danza e workshop di fotografia subacquea, e pomeridiane, in cui compagnie di danza nazionali e locali si alterneranno in performance aperte al pubblico.

Il pomeriggio i visitatori potranno visitare mostre pittoriche di Nicoletta Irrera, Orazio Cacciola e Serenella Costa allestite nel Museo Macho dell’Horcynus Orca. La sera spazio alla musica live, con le band locali dopo dj set.

Tra le performance di danza contemporanea che si terranno ogni sera alle 21 spiccano “Le Ragazze” di Claudia Rossi Valli, una produzione firmata da “Scenario Pubblico” del coreografo Roberto Zappalà in scena il 7 agosto; “Abnorma” della compagnia DNA di Bologna, che si esibirà l’11 agosto, con le coreografie di Elisa Pagani, e “W Maria” della compagnia Versilia Danza di Samuele Cardini il 13 agosto.

Direttore artistico della sezione danza è Samuele Cardini, danzatore, coreografo di importanza nazionale, vincitore di importanti riconoscimenti fra i quali il premio “Home” di Scenario Pubblico promosso dalla Compagnia Zappalà Danza (punto di riferimento italiano del settore) Fra le iniziative collaterali “Plastic Concert” un live a cura del maestro David Carfì per promuovere una raccolta fondi per la realizzazione di posaceneri ecologici destinati agli stabilimenti balneari. L’iniziativa è promossa dall’associazione Fuori di ME, composta da giovani messinesi che hanno lasciato la città per studio o lavoro diventando un punto di riferimento per i messinesi nel mondo.

Per tutta la durata del Festival sarà presente anche l’associazione Fasted Messina Onlus che si occupa di migliorare la qualità della vita delle persone affette da Talassemia e Drepanocitosi in provincia di Messina e che inviterà i ragazzi e le coppie a fare lo screening per sapere se si è portatori sani della Talassemia, ed a promuovere la donazione del sangue.

Ad arricchire il festival di ulteriori spunti culturali, la Conferenza Interreligiosa “Maria di Nazareth, icona dell’umanità- parlare di Maria con voci plurali”, che si terrà nel Chiostro dell’Arcivescovado di via I Settembre il 10 agosto alle 18. Durante l’incontro la figura di Maria verrà analizzata da illustri esponenti di diverse confessioni religiose. Sarà poi inaugurata la mostra di icone mariane di Lia Galdiolo.

Sud.O.Re festival si svolge in collaborazione con la Fondazione Horcynus Orca e con il patrocinio di: Comune di Messina, Università degli studi di Messina, ALuMnime e DAMS.

Partner del festival il Circolo Ricreativo Sportivo “San Paolo”, formato da appassionati di fotografia subacquea. L’ingresso per il pubblico è gratuito.