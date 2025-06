Referendum. Affluenza del 16,1% alle 19 in Italia, a Messina l’11,95

Ecco i nuovi dati. Un po' più sotto il territorio metropolitano. Affluenza bassa in Calabria e Sicilia

Referendum dell’8 e 9 giugno. Alle 19 di oggi, comunica il ministero dell’Interno, affluenza del 15,8% in Italia. A Messina il 12,02 per cento. Nel territorio metropolitano 10,55%. Calabria, con il 10,11%, e la Sicilia, con il 10,62%, risultano le regioni in cui si è votato di meno. In testa, invece, l’Emilia Romagna con il 21,17%.

Alle 12 aveva votato in Italia il 7,4 per cento e a Messina il 5,45. In provincia il 4,41.

Si vota oggi sino alle ore 23, per poi riprendere lunedì 9 dalle 7 alle 15.

Informazioni sul sito del ministero dell’Interno ma non solo. Attraverso il nuovo sito dedicato, sviluppato internamente dal Comune di Messina, gli elettori, collegandosi al portale Referendum, potranno ricevere informazioni sui cinque quesiti referendari attraverso una guida sintetica.

Il portale include:

• Schede sintetiche e approfondimenti per ciascun quesito;

• Indicazioni pratiche su documenti, orari e modalità di voto;

• Informazioni sul rilascio delle tessere elettorali;

• Design responsive per un’esperienza ottimale da smartphone, tablet e pc.

L’affluenza alle urne a Messina

Ed ecco ora i dati formiti dal Comune. Il rilevamento dell’affluenza alle urne a Messina per l’appuntamento referendario di oggi, domenica 8 giugno 2025, effettuato alle ore 19, ha fatto registrare 20.880 votanti con la percentuale dell’11,93 per cento per il Referendum nazionale n.1 (Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione); 20.911 votanti con la percentuale dell’11,95 per cento per il Referendum nazionale n.2 (Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale); 20.911 votanti con la percentuale dell’11,95 per cento per il Referendum nazionale n.3 (Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi); 20.907 votanti con la percentuale dell’11,95 per cento per il Referendum nazionale n.4 (Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subìti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione); e 20.896 votanti con la percentuale dell’11,94 per cento per il Referendum nazionale n.5 (Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana).

All’appuntamento delle consultazioni del 12 giugno 2022, in cui si votò per le elezioni amministrative, le Circoscrizioni, il Referendum Montemare e cinque Referendum nazionali, alle ore 19, si rilevarono, 76.494 votanti con la percentuale del 39,83 per cento per le elezioni comunali e 76.085 votanti con la percentuale del 39,61 per cento per quelle circoscrizionali. Relativamente ai Referendum, per il Montemare 71.813 votanti (Area Montemare: 2.920 votanti con una percentuale del 43,57 per cento; Resto della Città: 68.893 votanti con una percentuale del 37,17 per cento); per il Referendum nazionale n.1: 67.461 votanti con la percentuale del 37,58 per cento; per il Referendum nazionale n.2: 67.492 votanti con la percentuale del 37,59 per cento; per il Referendum nazionale n.3: 67.445 votanti con la percentuale del 37,57 per cento; per il Referendum nazionale n.4: 67.445 votanti con la percentuale del 37,57 per cento; e per il Referendum nazionale n.5: 67.441 votanti con la percentuale del 37,56 per cento.

Per l’appuntamento referendario del 2020, sempre alle 19, votarono 29.718 elettori con una percentuale del 16,3 per cento. All’appuntamento referendario abrogativo del 17 aprile 2016, sempre alle 19, si registrò una percentuale del 17,95 per cento, con 33.924 elettori; mentre per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, sempre alle 19, fu rilevata una percentuale del 47,04 per cento con 88.572 votanti. Al referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, quando si votò su due giorni, la rilevazione effettuata alla stessa ora registrò una percentuale del 25,48 per cento, con 49.620 elettori; mentre per quello del giugno 2009, la percentuale allo stesso orario fu del 5,17 per cento con 10.128 elettori, anche in quel caso la votazione avvenne su due giorni. Nei precedenti referendum costituzionali, nel giugno 2006, la percentuale alla stessa ora nel primo giorno di votazione fu del 15,99 per cento, e nell’ottobre 2001, sempre alle 19, del 14, 79.

Il servizio “Dove voto”

Il servizio online “Dove voto” consente di individuare rapidamente il proprio seggio elettorale. I due servizi sono disponibili ai link https://elezioni.comune.messina.it e https://dovevo.comune.messina.it.

Tra le informazioni che si potranno ottenere anche delle schede sintetiche e approfondimenti su ogni quesito, le indicazioni su modalità e orari di voti, o sul rilascio di tessere elettorali e carte d’identità. “L’obiettivo è garantire a ogni cittadino gli strumenti per una scelta informata e consapevole”, ha dichiarato l’assessore ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli. “Continua l’impegno del Comune per una digitalizzazione che semplifichi e renda più semplice l’accesso ai servizi per i cittadini”, ha aggiunto l’assessore alla Digitalizzazione Roberto Cicala.

