Reggina. E' iniziata alle 14:30, l'udienza del Consiglio di Stato - Tempostretto

ROMA – Come previsto sono migliaia i tifosi amaranto giunti a Roma, in occasione dell’udienza del Consiglio di Stato che dovrà decidere le sorti della Reggina. Tifosi che per motivi di sicurezza sono stati collocati in Piazza Sant’Apostoli. L’udienza è iniziata poco dopo le 14:30 e all’interno dell’aula per la Reggina sono presenti Massimo Taibi, Carmelo Versace e Giovanni Latella, un rappresentante della stampa reggina, oltre ad alcuni tifosi.