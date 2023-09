Reggina. Taibi: "Credevamo in un altro epilogo, purtroppo è finita diversamente" - Tempostretto

"Io sono a disposizione di Reggio non di un gruppo specifico, chiunque avesse voglia di contattarmi con un progetto serio ci sarò”

REGGIO CALABRIA – Quello di ieri, nel corso della conferenza stampa, è stato un Massimo Taibi a tutto campo, dove ha detto di tutto di più senza risparmiarsi. Ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto fino alla fine, dal personale e lo staff del sant’Agata ai tifosi, fino a coloro che erano presenti a Roma. Il direttore sportivo poi ha ripercorso tutta l’ultima stagione, sottolineando che è già al lavoro per il futuro della Reggina. “Abbiamo combattuto fino alla fine, – ha sottolineato – credevamo in un altro epilogo, ci abbiamo provato ma purtroppo è finita diversamente”. Taibi ha detto che è stato avvicinato da persone che gli hanno chiesto informazioni e lui è pronto a mettersi a disposizioni con la sua professionalità. Nel frattempo da qualche giorno si è messo al lavoro valutando numerosi calciatori, in modo da ripartire dalla serie D. “Confermo la sinergia con Belardi, il nostro obiettivo è portare avanti la regginità”. Ha spiegato il direttore sportivo. “Io resto a disposizione per chiunque voglia il bene della Reggina.Il gruppo di Milano che ho conosciuto a Reggio mi ha chiesto la possibilità di poter fare manifestazione di interesse. Io ho dato la mia disponibilità. Chi mi ha cercato sta lavorando per creare qualcosa di forte. Io sono a disposizione di Reggio non di un gruppo specifico, chiunque avesse voglia di contattarmi con un progetto serio ci sarò”.