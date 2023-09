Reggina. Tre le proposte pervenute al Comune, domani l'esito   - Tempostretto

Le tre proposte, verranno accuratamente valutate e, nella giornata di domani, verrà comunicato l'esito dell'aggiudicazione

REGGIO CALABRIA. Sono tre le manifestazioni di interesse presso il protocollo del Comune di Reggio Calabria, per l’assegnazione del titolo sportivo ai futuri proprietari della nuova scoietà di calcio amaranto e per la partecipazione al prossimo campionato di calcio di serie D. “Le tre proposte, indicate per ordine di arrivo e intestate a “La Fenice amaranto Asd”, “Ssd Reggio Football club arl” e “Italudo srl Reggina Football club”, – viene spiegato in una nota dal Comune di Reggio Calabria – verranno accuratamente valutate e, nella giornata di domani, verrà comunicato l’esito dell’aggiudicazione”.