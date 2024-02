Reggio. 45enne in manette in flagranza per tentato furto presso un’attività commerciale

Il fermato, con svariati pregiudizi penali, è stato condotto in questura dove è stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso

REGGIO CALABRIA – Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, impegnato nell’attività di controllo del territorio è intervenuto in una zona centrale della città dopo la segnalazione di un tentativo di furto presso un’attività commerciale.

Gli agenti delle volanti, raggiunto immediatamente il luogo indicato dalla sala operativa hanno individuato due soggetti che stavano tentando di forzare la saracinesca del negozio. Alla vista delle Volanti, i due hanno tentato di darsi alla fuga. Uno è riuscito a far perdere le sue tracce, mentre l’altro, invece, è stato raggiunto e sottoposto a perquisizione, dopo che aveva tentato invano di disfarsi di un grosso cacciavite.

Il personale della Polizia di Stato ha esaminato attentamente i luoghi interessati dall’azione

delittuosa dei due malviventi ed ha rilevato evidenti segni di forzature presenti sulla saracinesca,

segni che il proprietario dell’attività commerciale ha dichiarato che non erano presenti alla chiusura

del negozio da lui stesso effettuata.

Il fermato, 45enne reggino con svariati pregiudizi penali, è stato condotto in Questura dove è

stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso, l’autorità giudiziaria, dopo le formalità di

rito, ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari.