Reggio. 60 milioni dal ministero per concludere i lavori del Palazzo di Giustizia - Tempostretto

Rizzo: annunciata la ripresa dei lavori rispetto al progetto più importante del settore giustizia per Reggio Calabria, che si concluderanno entro 3 anni

REGGIO CALABRIA “60 milioni per concludere i lavori del Palazzo di Giustizia. Il ministero si è impegnato a prendere in mano la gestione del problema – afferma Rizzo – e si è dato delle tempistiche. Entro marzo verrà depositato il progetto da parte della Commissione tecnica amministrativa presso il Consiglio dei ministri. Entro l’estate verrà pubblicato il bando e si conta di ricominciare i lavori entro la fine dell’anno. Prudentemente stimiamo la fine dei lavori entro 3 anni”. È il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Alberto Rizzo, a dare l’annuncio a margine dell’incontro per la presentazione dell’accordo tra Regione Calabria e Procura Generale della Repubblica. In primo piano il progetto “Miglioramento dell’efficienza degli uffici delle Procure del Distretto di Reggio Calabria.