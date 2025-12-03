Reggio. A.GE.DI. odv, ha celebrato la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 il 3 Dicembre di ogni anno

REGGIO CALABRIA – L’ A.GE.DI. Odv –Associazione Genitori di bambini ed adulti disabili- rappresentata dalla sua Presidente Mirella Gangeri ha celebrato in collaborazione con l’Avv. Eliana Carbone Opinionista Culturale Calabrese presso i laboratori della stessa associazione, in via Bruno Poggio, la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per la Giornata del 3 Dicembre di ogni anno e che ha la finalità di sensibilizzare e promuovere la piena inclusione, la dignità e i diritti delle persone con disabilità.

Mirella Gangeri ha subito preso la parola dicendo che per questa Giornata così importante del 3 Dicembre il messaggio che l’A. GE. DI vuole lanciare è rivolto alle famiglie ed è quello di stimolare al massimo le autonomie dei bambini o adulti con disabilità.

La Prof.ssa Mirella Gangeri ha quindi riferito:” Noi con i nostri laboratori AGEDILAB di Fitness, Cucina, Pittura, Danza, Teatro e Musica ci stiamo provando a potenziare le autonomie di questi ragazzi anche perché questi laboratori restituiscono dignità alle persone e vengono riconosciuti come tali. Noi abbiamo il bisogno che si guardi oltre la disabilità e si dia importanza alla persona”.

E’ intervenuta l’Avv. Eliana Carbone che ha detto: “dobbiamo avere il dovere ma anche la sensibilità di fare rete ed essere uniti affinché crollino le barriere per queste persone con disabilità”. Inoltre, l’Opinionista Eliana Carbone ha voluto ricordare che il motto dell’Agenda 2030 “Leave no one behind” (Nessuno escluso) si lega alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità promuovendo la loro inclusione sociale in quanto nessuno dovrebbe essere lasciato indietro.

Gangeri e Carbone unite hanno concluso: “E’ necessario ed opportuno sensibilizzare associazioni, istituzioni, individui affinché prendano coscienza delle difficoltà delle persone con disabilità ed anche delle loro famiglie per poi poter approntare delle risposte o azioni efficaci sul territorio”.