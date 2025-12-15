 Reggio. A Palazzo San Giorgio il Consiglio comunale finisce nel caos

Reggio. A Palazzo San Giorgio il Consiglio comunale finisce nel caos

Dario Rondinella

Reggio. A Palazzo San Giorgio il Consiglio comunale finisce nel caos

Tag:

lunedì 15 Dicembre 2025 - 08:15

L'ultimo Consiglio Comunale a Palazzo San Giorgio è stato teatro di una forte tensione, mettendo in evidenza le difficoltà della maggioranza

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio Comunale di Palazzo San Giorgio è stato teatro di una forte tensione politica, dominato da un’insolita intransigenza che ha messo in evidenza le difficoltà della maggioranza. Il presidente del Consiglio, Enzo Marra, ha respinto un ordine del giorno presentato dall’opposizione, guidata da Federico Milia (capogruppo azzurro), giudicandolo irricevibile per motivi regolamentari.

La seduta era originariamente convocata per discutere gli adempimenti successivi alla delibera del 17 novembre 2025 riguardante le cause di decadenza del sindaco Giuseppe Falcomatà (assente, e nel frattempo spostatosi a Palazzo Campanella, dopo aver nominato Mimmetto Battaglia come vice e futuro facente funzioni). La fase preliminare si è trasformata in un campo di battaglia, con Milia e Marra protagonisti di accesi battibecchi su questioni procedurali solitamente superate dalla prassi.

La proposta della minoranza di inserire la discussione sulla riforma delle Circoscrizioni all’ordine del giorno è stata dichiarata irricevibile dal Presidente Marra e dalla vice segretaria generale, a causa di presunte “incompletezze dei necessari passaggi amministrativo-burocratici previsti”. Nonostante lo scontro, il punto originale all’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità dei presenti (21 voti), sebbene alcuni consiglieri di minoranza abbiano lasciato l’aula prima della votazione.

Il centrodestra, percependo il “momento difficile dell’amministrazione”, ha colto l’occasione per sottolineare la fragilità di una maggioranza apparsa “barcollante”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Le storie di Tempostretto: incontro a Messina con i protagonisti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED