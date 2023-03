Reggio. A Palazzo San Giorgio proficua riunione sui dehors - Tempostretto

Piena condivisione sull'azione amministrativa che punta al ripristino delle condizioni di decoro sulle strutture non a norma

REGGIO CALABRIA – Si è riunito questa mattina a Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, un tavolo di confronto alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione, con il Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, l’Assessora alle Attività Produttive Angela Martino ed il Presidente della Commissione Sviluppo Economico Carmelo Versace, insieme al Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana ed i rappresentanti delle associazioni di categoria Lorenzo Labate e Fabio Giubilo di Confcommercio, Claudio Aloisio e Gianfranco Laganà di Confesercenti, Giovanni Lagana della Cna, Carmelo Giordano di Casartigiani e Paolo Macheda di Confartigianato.

Il confronto

Il tavolo ha preso in esame la situazione riguardante i dehors delle attività commerciali presenti sul territorio cittadino, esprimendo piena e convinta condivisione nell’azione amministrativa gestionale volta al ripristino delle condizioni di decoro nei confronti delle strutture non a norma. I rappresentanti dell’amministrazione e del mondo dell’impresa hanno ribadito reciprocamente la volontà di proseguire l’attività di collaborazione nell’ottica della stesura di un piano complessivo per la riorganizzazione degli spazi all’aperto a disposizione delle attività commerciali che preveda, tra le altre cose, l’aggiornamento della regolamentazione approvata precedentemente alla pandemia Covid.