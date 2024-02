Reggio. Acconto Tari 2024, ecco scadenze e modalità di pagamento

L’acconto, come avvenuto lo scorso anno, è pari al 75% di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell'anno precedente a quello d'imposta

REGGIO CALABRIA – Hermes Servizi Metropolitani informa i contribuenti che sono in fase di recapito gli avvisi relativi all’acconto Tari per l’anno 2024. L’acconto, come avvenuto lo scorso anno, è pari al 75% di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell’anno precedente a quello d’imposta.

Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione, oppure in tre rate, alle seguenti scadenze:

RATA UNICA – 16 giugno;

PRIMA RATA – 28 febbraio;

SECONDA RATA – 31 maggio;

TERZA RATA – 31 agosto;

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite modello F24 allegato all’avviso, negli uffici postali, istituti bancari, tabaccai autorizzati.

Qualora il contribuente non abbia ricevuto l’avviso, potrà scaricarlo al seguente link: