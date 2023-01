Reggio. Accordo tra Comune e UniMed per concessione terreni. Mercoledì la firma - Tempostretto

I dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa dove prenderanno parte il sindaco facente funzioni, l'assessore Martino, e il rettore Zimbalatti

REGGIO CALABRIA – Si terrà mercoledì 1 febbraio, alle ore 9:30 presso la “Sala dei sindaci” di Palazzo San Giorgio, la firma di un protocollo d’intesa fra il Comune di Reggio Calabria e l’Università “Mediterranea” per la concessione, in comodato d’uso gratuito, di alcuni terreni dell’Ente nella disponibilità dell’ateneo reggino. I dettagli verranno illustrati in una concomitante conferenza stampa alla quale prenderanno parte il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, l’assessore allo Sviluppo economico, Angela Martino, ed il rettore dell’UniRc, Giuseppe Zimbalatti