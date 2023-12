Reggio. Ad Arghillà denunciate 4 persone per furto di acqua ed occupazione abusiva di immobile - Tempostretto

Le attività a tutela del diritto alla casa proseguiranno atteso l’altissimo tasso di occupazione abusiva registrata in alcune aree della città

REGGIO CALABRIA- Nel quartiere di Arghillà quattro persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per furto di acqua ed occupazione abusiva di immobile. L’operazione è stata svolta dalla Polizia locale di Reggio Calabria guidata dal comandante Zucco, nell’ambito di un servizio del progetto nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta,

E’ stato anche accertato un danno alle casse comunali per mancati introiti di circa 10mila euro

Tutti gli occupanti abusivi sono state segnalate anche alle autorità amministrative e tributarie per i provvedimenti di competenza.

Le attività a tutela del diritto alla casa proseguiranno anche nei giorni a venire atteso l’altissimo tasso di occupazione abusiva registrata in alcune aree della città.