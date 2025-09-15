Reggio. Addio a Franco Arillotta, ultimo grande storico

Arillotta ha lasciato un patrimonio di opere, che restano punti di riferimento per chiunque voglia comprendere il passato di Reggio

REGGIO CALABRIA – La città piange la scomparsa di Franco Arillotta, figura centrale della cultura cittadina e ultimo grande storico reggino. Con lui si chiude una stagione feconda di ricerche e studi che hanno contribuito a raccontare e custodire l’identità della città.

Studioso instancabile, fine conoscitore degli archivi e della storia reggina dall’antichità all’età contemporanea, Arillotta ha lasciato un patrimonio di opere fondamentali, che restano punti di riferimento per chiunque voglia comprendere il passato di Reggio Calabria. Fondamentale anche il suo impegno civile e culturale all’interno di associazioni come Gli Amici del Museo, da lui presieduta.

“Con la sua scomparsa – ha dichiarato Stefano Iorfida, presidente dell’Associazione Anassilaos – si spegne una voce autorevole e appassionata, difficile da sostituire, soprattutto per l’esempio dato alle nuove generazioni”.

Falcomat:à “Reggio perde uno storico appassionato ed un fine intellettuale innamorato della città”

Profondo cordoglio anche da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà, che lo ha definito “un Professore con la P maiuscola, risorsa inestimabile del panorama culturale cittadino”. “Troveremo il modo – ha aggiunto – per ricordarlo ad imperitura memoria. Adesso è il tempo del dolore”.