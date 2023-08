Reggio. Al teatro Cilea arriva Teresa Mannino, 4 sold out per l'Officina dell'Arte - Tempostretto

L'interprete siciliana, con il suo spettacolo “Il giaguaro mi guarda storto”, stregherà anche il 18 dicembre alle ore 21 la riva dello Stretto

REGGIO CALABRIA – L’Officina dell’Arte punta sempre più in alto e per la nuova stagione teatrale 2023/2024, arricchisce la sua kermesse con quattro serate di altissimo livello.

A dicembre, l’attrice comica Teresa Mannino sarà la prima protagonista di una ricca stagione artistica al teatro “Francesco Cilea” il 15,16,17 e 18 dicembre.

“Dopo il triplo sold-out, l’interprete siciliana, con il suo spettacolo “Il giaguaro mi guarda storto”, stregherà anche il 18 dicembre alle ore 21 la riva dello Stretto, evento in collaborazione con Officina dell’Arte – afferma il direttore artistico dell’Oda Peppe Piromalli -. Sarà un imperdibile viaggio nella comicità con una fuoriclasse della scena che, dai racconti d’infanzia trascinerà il pubblico, nella difficile relazione che si ha con l’attesa sino ad arrivare alla perplessità nei confronti degli animali umani alla stima per le formiche. A Reggio Calabria, torna un’amica dell’Oda che regalerà per 4 intensi giorni, il desiderio, lo stupore che accende sogni, infuoca cuori e libera movimento – conclude il direttore artistico -. Con la sua tagliente comicità, Teresa affronterà temi seri che porteranno a riflettere ma, soprattutto, a sorridere di una quotidianità a volte, dura”.

L’Oda è pronta a partire con una proposta trasversale molto gradita al pubblico che vedrà dal prossimo dicembre a maggio 2024, alcuni dei più esilaranti e noti personaggi dello spettacolo desiderosi di conquistare il pubblico reggino e non solo.

Gli ultimi biglietti disponibili per la nuova data sono disponibili presso la sede dell’Officina dell’Arte Friends in via Fata Morgana n. 36 a Reggio Calabria