Reggio. Al via i lavori di realizzazione dell'Asilo Nido di Gallico - Tempostretto

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura moderna ed accogliente che sarà punto di riferimento per la comunità gallicese

REGGIO CALABRIA – Dopo il significativo passo in avanti per il riavvio dei lavori per il completamento del Teatro ex Cral/Enal di Gallico, un nuovo importante cantiere interesserà il territorio della zona nord della città. Sono stati infatti consegnati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione dell’ex Asilo Nido di Gallico che sorgerà al posto della vecchia struttura nell’aria adiacente Passo Caracciolo. Una struttura storica del quartiere, da tempo ormai in disuso, che tornerà a brillare come centro pulsante dedicato all’infanzia della comunità gallicese. All’incontro per la consegna dei lavori erano presenti l’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese, il Consigliere Metropolitano e Comunale delegato Giuseppe Giordano, la Consigliera comunale Teresa Pensabene, il Responsabile Unico del Procedimento Ingegnere Michele Tigani, i responsabili dell’impresa aggiudicatrice dell’appalto Domenico Latella, insieme al progettista e direttore dei Lavori Ingegnere Vincenzo Africa.

Il finanziamento

I lavori di realizzazione della struttura, che non risultava adeguata sotto il profilo statico-sismico, sono stati programmati dall’Amministrazione comunale, nell’ambito del masterplan firmato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, inserito nel “Piano straordinario Asili Nido” finanziato con i Patti per il Sud per un importo di 1,3 mln di euro, somma incrementata lo scorso anno rispetto all’originale dotazione che risultava di un milione di euro. In una nota congiunta l’Assessore Albanese ed i Consiglieri Giordano e Pensabene, insieme all’Assessore Francesco Gangemi, hanno espresso “piena soddisfazione” per l’avvio di “un nuovo strategico cantiere per il completamento della dotazione infrastrutturale della zona nord della città”.

Gli obiettivi

“L’ex struttura dell’Asilo Nido è stata per lungo tempo un punto di riferimento per l’intera comunità gallicese – hanno affermato – dopo le fasi di programmazione e la relativa progettazione finalmente da qui a qualche giorno saranno avviati concretamente i lavori di realizzazione della struttura che sarà destinata a costituire una nuova casa per le famiglie ed in particolare per i bambini più piccoli del quartiere. L’obiettivo è quello di andare a realizzare una struttura all’avanguardia, dotata di tutti i confort, per l’accoglienza dei bambini e per una crescita sana e sicura. Il nostro ringraziamento va ai tecnici che hanno operato durante la fase progettuale e ai responsabili dell’impresa che avranno il compito di seguire i lavori di realizzazione della nuova struttura. Speriamo di poter celebrare presto il completamento di un’opera che costituirà un nuovo fiore all’occhiello non solo per il quartiere di Gallico, ma per l’intera zona nord di Reggio Calabria”.