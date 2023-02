Reggio. Al via il progetto Pame Ambro - Tempostretto

"L'obiettivo è di valorizzare la nostra cultura e lingua greca di Calabria, attraverso la sensibilizzazione nei più giovani"

REGGIO CALABRIA – Si è tenuta presso l’Istituto Comprensivo Cassiodoro Don Bosco, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Pame Ambro’” l’insegnamento della lingua greca di Calabria nelle scuole. Presenti oltre alla dirigente dell’istituto Eva Nicolò e all’assessore all’istruzione alle minoranze linguistiche e all’ identità territoriale Lucia Anita Nucera, i dirigenti scolastici e i referenti dei 10 istituti comprensivi che fanno parte della rete: Alvaro-Scopelliti, Carducci -Da Feltre, Cassiodoro -Don Bosco, De Amicis -Bolani, Galilei -Pascoli, Moscato – Gallina, Nosside -Pythagoras, Telesio -Montalbetti, Maria Ausiliatrice, San Vincenzo de Paoli e Galluppi -Collodi -Bevacqua. “Il corso di storia, lingua, cultura e tradizione dei greci di calabria -spiega l’assessore Nucera-interesserà le scuole e lo seguirò personalmente e gratuitamente.

Il programma

Il corso consiste in otto incontri, due lezioni al mese da concordare con i dirigenti scolastici sino al mese di maggio. L’obiettivo è di valorizzare la nostra cultura e lingua greca di Calabria, attraverso la sensibilizzazione nei giovani”. Inoltre, altro obiettivo è l’impegno da parte della Regione per l’attuazione legge 482 del 99, che prevede il bilinguismo nelle scuole del territorio dov’è presente una minoranza linguistica riconosciuta. “Tutti questi anni hanno favorito la morte inesorabile delle nostre lingue minoritarie -dice l’assessore Nucera- riconosciute, oltre il greco di calabria, l’albanese e l’occitano. Un patrimonio di valore inestimabile che abbiamo il dovere di trasmettere e tutelare”.

Le modalità

Gli incontri della durata di due ore di cinquanta minuti ciascuna, si terranno in orario curriculare come prevede la legge 482/99 per le ore di approfondimento della cultura locale. “Le scuole -conclude l’assessore- potranno collegarsi on line tutte contemporaneamente per seguire le lezioni che terrò di volta in volta in un plesso. Al termine del percorso, sarà rilasciato un attestato di frequenza. Ringrazio tutti i dirigenti scolastici e i relativi referenti per la disponibilità, le mie dirigenti dott.ssa Roschetti settore Istruzione e dott.ssa Pace per settore cultura e i funzionari Cucinotta e Gallo”. Presente alla conferenza stampa, anche la poetessa Mimma Scibilia che collaborerà con i ragazzi per esprimere con la poesia i loro sentimenti.

Articoli correlati