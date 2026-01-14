Messina. Palazzo Satellite, quasi completa la trasformazione in chiave green

Alle battute finali i lavori di efficientemento energetico

MESSINA – Sono ormai alle battute finali i lavori di efficientemente energetico del Palazzo Satellite. “Un progetto ambizioso che trasforma l’edificio in un modello di sostenibilità urbana e comfort – ha spiegato l’assessore Francesco Caminiti -. Manca poco al traguardo finale. Continuiamo a costruire una città più efficiente e rispettosa dell’ambiente”.

Tra i principali interventi realizzati, il restilyng del prospetto principale con la realizzazione di una facciata ventilata che garantirà isolamento e design. Dal punto di vista della limitazione delle dispersioni termiche, è stato realizzato un cappotto su tutte le pareti, mentre sono stati installati infissi di ultima generazione per un isolamento termo-acustico ottimale.

Efficienza e risparmio saranno garantiti anche da un impianto di illuminazione a Led e nuovi impianti di climatizzazione. Completa il quadro dei lavori l’installazione di un impianto fotovoltaico in copertura per la produzione di energia pulita.