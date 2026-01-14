Il Messina pensa a tre nomi per la panchina

Vincenzo Feola in pole dovrebbe incontrare Pagniello, erano circolati anche i nomi di Pesoli e Pandiani

MESSINA – Il Messina è senza allenatore e arriveranno partita importanti per la classifica già da questa domenica quando la squadra giocherà in trasferta contro il Città di Gela. Per la 20ª del girone I di Serie D e terza di ritorno la società è al lavoro per avere già un allenatore che possa anche aver tenuto qualche allenamento e infuso ai calciatori idea sul suo calcio. Per adesso sono tre i nomi trapelati e uno, Feola, sarebbe secondo indiscrezioni in città per incontrare Morris Pagniello che ha assistito al match contro la Sancataldese e si sta occupando di questa delicata fase di transizione sportiva.

I tre profili degli allenatori

Vincenzo Feola, allenatore nato a Somma Vesuviana classe 1967 ha allenato l’Atletico Lodigiani nell’ultima sua esperienza. Prima nell’ordine Matese, Casertana, Casarano e Cerignola. Nonché diversi anni fa anche il Savoia. Viene considerato un allenatore esperto per la categoria, il suo modulo più utilizzato è il 3-5-2, quindi avrebbe tra le mani una rosa inizialmente costruita per questo tipo di gioco.

Emanuele Pesoli è un profilo più giovane, nato ad Anagni nel 1980. Ha iniziato come vice del Pescara di Pillon e allenando l’Under19. Esperienza con la Primavera anche della Viterbese, prima di guidarne la prima squadra per undici partite nella stagione 2022/2023. Recentemente ha guidato la Primavera del Frosinone. Predilige un modulo più fantasioso che è il 4-3-1-2 col centrocampo a rombo.

Walter Pandiani infine è il nome più esotico uscito dopo l’esonero di Pippetto Romano. Nato a Montevideo nel 1976, con nazionalità anche italiana. Ha iniziato come direttore sportivo e non ha mai lavorato in Italia. Per lui esperienze nel campionato uruguagio sulle panchine di Cerrito, Albion e Miramar più recentemente. Il suo modulo preferito è il 3-4-3, lo stesso utilizzato da Romano nell’ultima con la Sancataldese potendo sfruttare anche i nuovi acquisti.