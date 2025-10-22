 Reggio. Aloisio (Confesercenti): “il rapporto Legambiente ci ricorda che è tempo di agire con metodo"

Redazione

mercoledì 22 Ottobre 2025 - 12:55

Per Aloisio i dati del rapporto di Legambiente, pur da valutare con equilibrio, descrivono un trend che non può essere ignorato

REGGIO CALABRIA – “Il nuovo rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente ci consegna una fotografia che non può lasciarci indifferenti. Reggio si colloca in una posizione che evidenzia difficoltà note e che deve spingerci, tutti, istituzioni, imprese e cittadini, a cambiare passo e metodo. Non è il momento delle
polemiche ma della responsabilità condivisa.”

È quanto dichiara Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria, sottolineando che i
dati, pur da valutare con equilibrio, descrivono un trend che non può essere ignorato: “rapporti come quello di Legambiente vanno sempre letti con attenzione. I metodi di rilevazione spesso non tengono pienamente conto delle specificità territoriali, ma ciò non toglie che indichino una direzione chiara: serve una svolta culturale e amministrativa capace di trasformare le criticità in opportunità di crescita.”

Aloisio evidenzia che la città ha bisogno di una visione complessiva e non di interventi isolati:
“Le classifiche raccontano quello che già sappiamo: la nostra città paga ritardi strutturali, ma dispone
anche di energie, competenze e idee straordinarie. È da queste che dobbiamo ripartire, trasformando
la consapevolezza dei limiti in una spinta verso la progettazione e la collaborazione.”

Il presidente anticipa che Confesercenti presenterà a breve il documento “Visione Reggio 2030
Documento Strategico per lo Sviluppo della Città e dell’Area Metropolitana”, un piano di
prospettiva che individua i settori chiave per la rinascita economica e urbana.

“Abbiamo voluto mettere per iscritto una visione concreta, con azioni realizzabili, misurabili e aperte
alla partecipazione di tutti. Visione Reggio 2030 non è una dichiarazione d’intenti, ma una proposta
aperta e condivisa, pensata per stimolare un confronto costruttivo e contribuire, insieme agli attori
del territorio, a delineare la città che vogliamo diventare.”

