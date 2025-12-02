 Reggio. Ancora in coda nella qualità della vita, la città resta al 107° posto

Reggio. Ancora in coda nella qualità della vita, la città resta al 107° posto

Dario Rondinella

Reggio. Ancora in coda nella qualità della vita, la città resta al 107° posto

Tag:

martedì 02 Dicembre 2025 - 09:30

Reggio resta ferma al 107° posto, confermando un quadro che parla di fragilità strutturale e incapacità di migliorare

REGGIO CALABRIA – Nella nuova graduatoria sulla qualità della vita de Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria resta ferma al 107° posto, confermando un quadro che parla di fragilità strutturale e incapacità di migliorare. Su 90 indicatori analizzati e suddivisi in sei macro-aree, la città dello Stretto risulta ultima in ben 27 parametri, un segnale che pesa più di qualsiasi difesa d’ufficio.

Il divario Nord-Sud continua a emergere con forza: la top ten è interamente settentrionale — con Trento, Bolzano e Udine ai primi posti — mentre nelle ultime posizioni si confermano le province meridionali. Un fenomeno noto, alimentato anche da meccanismi di finanziamento “storici” che da decenni premiano soprattutto le regioni del Nord.

La vera novità, però, è un’altra: nonostante le rilevanti risorse arrivate con il PNRR e con i programmi europei, Reggio non riesce a registrare progressi significativi. Un immobilismo che pesa e che non può essere ignorato.

Sarà da questi dati — da questa fotografia impietosa ma necessaria — che dovrà partire la nuova classe dirigente chiamata a guidare la città dopo le elezioni di primavera. Una sfida ormai non rinviabile, perché la qualità della vita non migliora da sola.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Isola pedonale di viale San Martino, aperto un altro tratto lato mare fino a via Luciano Manara
Messina. I Sistemi Informativi Comunali migrano al Cloud
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED