Reggio. Approvato l'esecutivo per il restyling della scuola Ibico di Santa Caterina - Tempostretto

La soddisfazione del delegato al programma Agenda Urbana Carmelo Romeo: "Riconsegnare al più presto la struttura al quartiere"

REGGIO CALABRIA – Nella scorsa riunione di giunta, abbiamo approvato il progetto esecutivo per il restyling della scuola media “Ibico” di Santa Caterina. Si apre, quindi, la fase di indizione della gara d’appalto e la successiva consegnava dei lavori. Senza intoppi, il cantiere potrebbe aprire già da questa estate». Lo rende noto il consigliere comunale delegato ad Agenda urbana, Carmelo Romeo, dicendosi «estremamente soddisfatto» del ruolino di marcia intrapreso dall’amministrazione per «riconsegnare utilità e decoro ad una struttura molto attesa dalla comunità di Santa Caterina».

I fondi

«Il progetto approvato – ha spiegato Romeo – fa leva su circa 2,6 milioni che serviranno ad adeguare e migliorare l’edificio sotto il profilo anti sismico e a rifunzionalizzare parti edili ed impiantistiche. L’intervento è imponente ed importante, considerata la fatiscenza di un immobile chiuso da oltre 12 anni. Il mio pensiero va ad un intero quartiere che si è formato ed è letteralmente cresciuto fra le mura di una scuola che ha rappresentato, da sempre, un vanto per la città».

Insieme ai cittadini

Nel ringraziare il Rup, Eleonora Megale, e tutto il personale che opera per Agenda urbana, il consigliere comunale ha ripercorso le tappe che hanno portato al via libera del progetto esecutivo nel corso dell’ultima riunione a Palazzo San Giorgio: «Agenda urbana è fra le prime deleghe che mi sono state affidate, nel marzo 2021, dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Ricordo con piacere quando, nel febbraio 2022, insieme ad altri consiglieri ed al sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, incontrammo i cittadini del rione nord per informarli sullo stato di avanzamento delle pratiche relative all’istituto Ibico. In quella circostanza, fissammo insieme una vera e propria “time-line” relativa alle diverse attività che avrebbero interessato il progetto definitivo, la conseguente verifica e l’approvazione, immaginata per la fine di aprile insieme al Comitato “Noi per Santa Caterina”, del progetto esecutivo. Essere riusciti a raggiungere l’ultimo step nella prima settimana del mese, anticipando le tempistiche comunicate, non può che inorgoglirmi».

«Adesso – ha concluso Romeo – procederemo in maniera spedita verso la pubblicazione della gara per poi passare all’assegnazione dei lavori alla ditta che risulterà vincitrice. Puntiamo, quindi, ad avviare il cantiere a partire dai prossimi mesi estivi. L’attesa di Santa Caterina, quindi, sta per terminare. L’Ibico tornerà a risplendere per continuare ad essere patrimonio culturale, educativo e sociale dell’intera città»