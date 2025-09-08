 Reggio. Assegnati all’ASD Calabra Rolling Bike i campionati italiani Marathon MTB

Reggio. Assegnati all’ASD Calabra Rolling Bike i campionati italiani Marathon MTB

Redazione

Reggio. Assegnati all’ASD Calabra Rolling Bike i campionati italiani Marathon MTB

Tag:

lunedì 08 Settembre 2025 - 17:41

Un gran riconoscimento per l'associazione Marathon MTB all’ASD Calabra Rolling Bike è guidata dal presidente Roberto Mucciola

REGGIO CALABRIA – Soddisfazione del vice sindaco Metropolitano Versace per l’assegnazione dei Campionati italiani Marathon MTB all’ASD Calabra Rolling Bike guidata dal Presidente Roberto Mucciola. Un riconoscimento che premia una tra le gare più apprezzate del panorama nazionale della mountainbike e che si disputa, solitamente nel mese di Maggio, a Reggio Calabria con partenza dal Lungomare Falcomatà e lungo i sentieri dell’Aspromonte calaro.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria non poteva non dare il suo contributo a questa importante iniziativa afferma il vice sindaco Versace: la candidatura doveva essere infatti supportata anche dalle Istituzioni locali. Ci siamo attivati sin da subito per garantire che questa opportunità imperdibile per il mondo ciclistico venisse messa in campo prosegue Versace.

La partenza dal lungomare, descritto da D’Annunzio come il “più bello d’Italia“, ai panorami mozzafiato e i passaggi tecnici del percorso disegnato sull’Aspromonte, la Marathon calabra è sicuramente un punto fermo per gli appassionati della MTB e che coniuga sia le aspettative del bikers votato al risultato agonistico che di quello che ai Watt e ai tempi preferisce godere dei suggestivi paesaggi di montagna, con boschi rigogliosi, ruscelli, vallate mozzafiato e sentieri di indescrivibile bellezza.

La città, ha bisogno di iniziative come questa : un ringraziamento al Presidente Mucciola che contribuisce ad arricchire la storia di questo nostro bellissimo territorio che merita di essere valorizzato a 360 gradi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
Arisme, la dg Bonasera firmerà nei prossimi giorni
“Privatizzazioni in Atm e vertenze irrisolte”, per i sindacati “dirigenza inadeguata”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED