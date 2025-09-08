Reggio. Assegnati all’ASD Calabra Rolling Bike i campionati italiani Marathon MTB

Un gran riconoscimento per l'associazione Marathon MTB all’ASD Calabra Rolling Bike è guidata dal presidente Roberto Mucciola

REGGIO CALABRIA – Soddisfazione del vice sindaco Metropolitano Versace per l’assegnazione dei Campionati italiani Marathon MTB all’ASD Calabra Rolling Bike guidata dal Presidente Roberto Mucciola. Un riconoscimento che premia una tra le gare più apprezzate del panorama nazionale della mountainbike e che si disputa, solitamente nel mese di Maggio, a Reggio Calabria con partenza dal Lungomare Falcomatà e lungo i sentieri dell’Aspromonte calaro.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria non poteva non dare il suo contributo a questa importante iniziativa afferma il vice sindaco Versace: la candidatura doveva essere infatti supportata anche dalle Istituzioni locali. Ci siamo attivati sin da subito per garantire che questa opportunità imperdibile per il mondo ciclistico venisse messa in campo prosegue Versace.

La partenza dal lungomare, descritto da D’Annunzio come il “più bello d’Italia“, ai panorami mozzafiato e i passaggi tecnici del percorso disegnato sull’Aspromonte, la Marathon calabra è sicuramente un punto fermo per gli appassionati della MTB e che coniuga sia le aspettative del bikers votato al risultato agonistico che di quello che ai Watt e ai tempi preferisce godere dei suggestivi paesaggi di montagna, con boschi rigogliosi, ruscelli, vallate mozzafiato e sentieri di indescrivibile bellezza.

La città, ha bisogno di iniziative come questa : un ringraziamento al Presidente Mucciola che contribuisce ad arricchire la storia di questo nostro bellissimo territorio che merita di essere valorizzato a 360 gradi.